Общество

Беременные нижегородки с ВИЧ начнут получать бесплатные наборы для роддома

30 января 2026 11:17 Общество
Беременные нижегородки с ВИЧ начнут получать бесплатные наборы для роддома

Фото: Александр Воложанин

Будущим мамам с ВИЧ в Нижегородской области начнут выдавать бесплатные комплекты с необходимыми вещами для родов и первых дней жизни малыша. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

По его словам, "родовой набор" включает 44 позиции, среди которых средства гигиены, одежда для матери и новорождённого, памятка с чек-листом, подарок для ребёнка, подгузники и детское питание. 

Чтобы получить комплект, нужно встать на учёт по беременности, пройти осмотр у гинеколога в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД, затем обратиться в благотворительный фонд "СТЭП" и забрать набор. Помощь предоставляется в рамках благотворительного проекта "Плюс мама", направленного на поддержку женщин с ВИЧ во время беременности и родов. 

Ранее сообщалось, что более миллиона нижегородцев обследуют на ВИЧ в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

