Беременные нижегородки с ВИЧ начнут получать бесплатные наборы для роддома Общество

Фото: Александр Воложанин

Будущим мамам с ВИЧ в Нижегородской области начнут выдавать бесплатные комплекты с необходимыми вещами для родов и первых дней жизни малыша. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, "родовой набор" включает 44 позиции, среди которых средства гигиены, одежда для матери и новорождённого, памятка с чек-листом, подарок для ребёнка, подгузники и детское питание.

Чтобы получить комплект, нужно встать на учёт по беременности, пройти осмотр у гинеколога в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД, затем обратиться в благотворительный фонд "СТЭП" и забрать набор. Помощь предоставляется в рамках благотворительного проекта "Плюс мама", направленного на поддержку женщин с ВИЧ во время беременности и родов.

