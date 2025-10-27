Нижегородок ждет новый порядок оказания гинекологической помощи Общество

Фото: Александр Воложанин

В России вступают в силу обновлённые правила оказания гинекологической помощи. Об этом сообщил представитель здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Одним из ключевых изменений станут новые сроки постановки беременных женщин на учёт. Теперь это должно происходить не позднее 14 дней после первого обращения при сроке беременности от 4 до 7 недель. Если женщина обращается на более поздних сроках, постановка на учёт должна быть произведена в течение семи дней.

Кроме того, будущим матерям предстоит не менее двух раз посетить медицинского психолога. Это направлено на дополнительную поддержку женщин в период беременности.

Также в женских консультациях появятся новые функции. В частности, будет организована диспансеризация женщин с целью оценки их репродуктивного здоровья. Также начнут работать Школы репродуктивного здоровья и Школы беременных, где женщины и семьи, планирующие ребёнка, смогут получить квалифицированные консультации.

Ещё одной важной новацией станет внедрение неинвазивного пренатального тестирования. С его помощью можно будет определить внеклеточную ДНК плода по крови матери, что позволит выявить возможные хромосомные отклонения у будущего ребёнка без риска для здоровья женщины и плода.

