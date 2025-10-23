Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 18:41Регистр с данными о беременных запустят в России в 2026 году
23 октября 2025 18:04Детские врачи дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов
23 октября 2025 17:5617 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса
23 октября 2025 17:23Суд оставил под арестом председателя правления "РУМО" Андрея Горшкова
23 октября 2025 17:11Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики
23 октября 2025 16:32Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
23 октября 2025 16:19Разработка схемы строительства ливневок в Нижнем Новгороде приостановлена
23 октября 2025 16:09Нижегородцам разъяснили, чем резервисты отличаются от других военнослужащих
23 октября 2025 15:48Нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира
23 октября 2025 14:47Эксперимент по запрету вейпов хотят провести в Нижегородской области
Общество

Регистр с данными о беременных запустят в России в 2026 году

23 октября 2025 18:41 Общество
Регистр с данными о беременных запустят в России в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В России с 1 марта 2026 года начнет работу федеральный регистр, в который будут внесены сведения о беременных женщинах, исходах их беременности, а также состоянии здоровья новорожденных. Об этом сообщает ТАСС

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, запуск регистра позволит более эффективно отслеживать ситуацию в области репродуктивного здоровья и принимать меры в рамках демографической политики страны. По ее словам, он будет включать информацию о всех беременных женщинах, исходах их беременности и состоянии здоровья новорожденных детей.

Сбор и анализ таких данных, как подчеркивают власти, необходимы для улучшения качества медицинского сопровождения беременных и новорожденных, а также для своевременного реагирования на возможные риски.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на заседании совета высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Беременность Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
23 октября 2025 17:11Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики
16 октября 2025 15:45Почему нижегородские мужчины стали чаще уходить в декрет: мнение экспертов
15 октября 2025 17:02Нижегородская семья с младенцем рассказала о планах по использованию региональных мер поддержки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных