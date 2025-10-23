Регистр с данными о беременных запустят в России в 2026 году

Фото:
В России с 1 марта 2026 года начнет работу федеральный регистр, в который будут внесены сведения о беременных женщинах, исходах их беременности, а также состоянии здоровья новорожденных. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, запуск регистра позволит более эффективно отслеживать ситуацию в области репродуктивного здоровья и принимать меры в рамках демографической политики страны. По ее словам, он будет включать информацию о всех беременных женщинах, исходах их беременности и состоянии здоровья новорожденных детей.
Сбор и анализ таких данных, как подчеркивают власти, необходимы для улучшения качества медицинского сопровождения беременных и новорожденных, а также для своевременного реагирования на возможные риски.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на заседании совета высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+