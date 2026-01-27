Строители начали возводить станционный комплекс метро на Сенной Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

После завершения проходки обоих тоннелей и демонтажа щита "Владимир" специалисты приступили к следующей фазе строительства станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде. По данным телеграм-канала "МетроНН", в главном котловане стартовало формирование корпуса станции.

После положительного заключения государственной экспертизы по проектированию станции работы развернулись как на поверхности, так и глубоко под землей — на уровне около 16 метров. Основной этап включает закладку монолитных конструкций, которые укрепляют конструкцию и образуют каркас будущей станции.

В нижней части котлована строится первый элемент лоткового участка, который станет частью основного строения станции. Для этого понадобится закрепить около 78 тонн металлических стержней и залить 310 кубометров бетона.

На верхнем уровне рабочие монтируют обвязочную балку. Для этого сначала демонтируются верхушки бетонных опор, что необходимо для создания надежного основания под будущую станцию. Затем будут уложены металлические конструкции массой около 33 тонн и залиты еще более 600 кубометров бетона.

Ранее сообщалось, что 194 млн рублей выделяется на аренду спецтехники для строительства метро в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что сейчас метростроители разрабатывают котлован для вентшахты у ТЦ "Счастье" на Белинке.