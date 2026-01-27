  1. Политика
Общество

Строители начали возводить станционный комплекс метро на Сенной

27 января 2026 10:47 Общество
Строители начали возводить станционный комплекс метро на Сенной

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

После завершения проходки обоих тоннелей и демонтажа щита "Владимир" специалисты приступили к следующей фазе строительства станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде. По данным телеграм-канала "МетроНН", в главном котловане стартовало формирование корпуса станции.

После положительного заключения государственной экспертизы по проектированию станции работы развернулись как на поверхности, так и глубоко под землей — на уровне около 16 метров. Основной этап включает закладку монолитных конструкций, которые укрепляют конструкцию и образуют каркас будущей станции.

В нижней части котлована строится первый элемент лоткового участка, который станет частью основного строения станции. Для этого понадобится закрепить около 78 тонн металлических стержней и залить 310 кубометров бетона.

На верхнем уровне рабочие монтируют обвязочную балку. Для этого сначала демонтируются верхушки бетонных опор, что необходимо для создания надежного основания под будущую станцию. Затем будут уложены металлические конструкции массой около 33 тонн и залиты еще более 600 кубометров бетона.

Ранее сообщалось, что 194 млн рублей выделяется на аренду спецтехники для строительства метро в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что сейчас метростроители разрабатывают котлован для вентшахты у ТЦ "Счастье" на Белинке. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Метро Строительство
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных