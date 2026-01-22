Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Автобусные маршруты могут изменить из-за новых станций нижегородского метро

22 января 2026 11:53 Общество
Автобусные маршруты могут изменить из-за новых станций нижегородского метро

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

После ввода в эксплуатацию станций метро "Сенная" и "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде возможны изменения некоторых автобусных маршрутов. Об этом сообщил замминистра транспорта Денис Рябинин, передает НИА "Нижний Новгород". 

На заседании комитета ЗСНО по транспорту 22 января депутат Татьяна Гриневич поинтересовалась, будут ли еще меняться маршруты в Нижнем Новгороде в рамках новой транспортной схемы.

Рябинин ответил, что изменения возможны после того, как в центре города откроют еще две новых станции метро.

"Когда введем "Сенную "и  "Площадь Свободы", то, возможно, снова будем менять маршруты, какие-то придется закольцевать", - объяснил он.

По словам чиновника, все изменения будут происходить с учетом данных о пассажиропотоке, а также с учетом мнения пассажиров.

"Например, была идея пустить маршрут №38 с Мещеры на площадь Горького, но по итогам голосования на портале "Госуслуги" нижегородцы отвергли эту инициативу. И это логично, поскольку на Горького есть метро", - прокомментировал замминистра.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за последние годы появилось 25 новых маршрутов.

автобусы маршруты Метро
