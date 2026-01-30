Снег и до -19 градусов обещают нижегородцам в выходные Общество

Ближайшие выходные дни в Нижнем Новгороде обещают быть морозными и снежными. Синоптики прогнозируют значительное похолодание, при котором ночные температуры опустятся ниже отметки -17 градусов.

Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", в субботу, 31 января, ожидается небольшой снег. Под утро столбики термометров опустятся до -19 градусов, а днем "потеплеет" до -17.

В воскресенье, 1 февраля, синоптики обещают в областном центре очередной сильный снегопад. Днем температура будет держаться в диапазоне от -12 до -16 градусов.

Ранее сообщалось, что аномальные холода установятся в Нижегородской области с 31 января по 5 февраля. В эти дни температура ожидается на 7-14 градусов ниже климатической нормы.