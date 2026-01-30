Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Последние новости рубрики Общество
30 января 2026 10:16Движение трамваев №2 ограничат из-за коммунальной аварии на Ильинке
30 января 2026 10:10Нижегородское метро планируют продлить до Верхних Печер и Анкудиновского парка
30 января 2026 09:57Эффективность субсидий для аквакультуры пересмотрят в Нижегородской области
30 января 2026 09:14Снег и до -19 градусов обещают нижегородцам в выходные
30 января 2026 09:00Месяц духовного очищения: когда начнётся Рамадан и как его правильно провести
30 января 2026 08:00Стала известна стоимость услуг по погребению в Нижнем Новгороде на 2026 год
29 января 2026 20:00Нижегородцы стали чаще оплачивать проезд виртуальными картами "Ситикард"
29 января 2026 19:28Нижегородские полицейские помогли водителям большегрузов на заснеженных слонах
29 января 2026 18:21Нижний Новгород стоит в 10-балльных пробках
29 января 2026 18:11Нижегородские ИТ-компании могут пройти отбор в акселерационную программу Минцифры
Общество

Снег и до -19 градусов обещают нижегородцам в выходные

30 января 2026 09:14 Общество
Снег и до -19 градусов обещают нижегородцам в выходные

Ближайшие выходные дни в Нижнем Новгороде обещают быть морозными и снежными. Синоптики прогнозируют значительное похолодание, при котором ночные температуры опустятся ниже отметки -17 градусов.

Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", в субботу, 31 января, ожидается небольшой снег. Под утро столбики термометров опустятся до -19 градусов, а днем "потеплеет" до -17.

В воскресенье, 1 февраля, синоптики обещают в областном центре очередной сильный снегопад. Днем температура будет держаться в диапазоне от -12 до -16 градусов.

Ранее сообщалось, что аномальные холода установятся в Нижегородской области с 31 января по 5 февраля. В эти дни температура ожидается на 7-14 градусов ниже климатической нормы.

Теги:
зима Погода
Новости по теме
26 января 2026 18:31Нижегородскую область ждут температурные качели в конце января
26 января 2026 10:06Нижегородским школьникам разрешили не ходить в школу в сильные морозы
25 января 2026 11:04Нижегородцам рассказали, как согреть замерзшие руки на прогулке
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных