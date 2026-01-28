Шалабаев прокомментировал хулиганство подростков в нижегородском метро Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Подростки нарушают работу нижегородского метро и подвергают опасности пассажиров. О тревожной ситуации рассказал в своих соцсетях мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, руководство подземки обратилось к нему с просьбой привлечь внимание к действиям подростков, которые не только вредят инфраструктуре, но и создают угрозу для жизни и здоровья пассажиров.

Он напомним, что недавно в соцсетях активно обсуждался случай зацепинга на станции метро "Московская". Мэр выложил видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент, когда подросток зацепился за вагон поезда. Юрий Шалабаев подчеркнул, что потенциальные последствия от такого поступка могли быть трагичными — от тяжелых травм до сбоев в работе метро и задержек для пассажиров.

"Глупо, бессмысленно и опасно", - написал он.

Кроме того, участились случаи самовольного отключения эскалаторов, особенно в часы пик. При резкой остановке ступеней люди могут потерять равновесие и начать падать друг на друга, что резко увеличивает риск травм. Мэр добавил, что такие "шутки" наносят урон не только пассажирам, но и всей системе метрополитена.

"В этот же список включаем разбитые стёкла, разрисованные граффити стены вагонов и тоннелей и другая регулярная порча имущества", - отметил Шалабаев и подчеркнул, что почти все нарушители — подростки.

Шалабаев считает, что для взрослых это повод задуматься о местонахождении их детей: чем они занимаются и не нуждаются ли в разговоре. Он сообщил, что власти обсудят с департаментом образования возможности подключения школ к решению этой проблемы. По его мнению, работа с подростками должна вестись не только в образовательных учреждениях, но и в семьях.

Ранее сообщалось, что ежегодно в ожоговые отделения Университетской клиники ПИМУ из разных регионов поступают 10-15 несовершеннолетних зацеперов с электротравмами.