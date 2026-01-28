Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2026 16:42Новую номинацию о единстве народов включили в премию "Служение"
28 января 2026 16:37Почти 588 млн рублей выделено на строительство новых очистных в Большом Болдине
28 января 2026 16:05В Дивеевском округе капитально отремонтировали Суворовскую школу
28 января 2026 16:03Шалабаев прокомментировал хулиганство подростков в нижегородском метро
28 января 2026 15:23Нижегородская дума назвала 12 кандидатов для Общественной палаты города
28 января 2026 15:04За парковку самокатов на газонах в Нижнем Новгороде начнут штрафовать
28 января 2026 14:55Подвижной состав ГЖД обновился в 2025 году
28 января 2026 14:28Дистанционку отменят для нижегородских медработников с 1 марта
28 января 2026 13:19Никитин и Желонкин посетили технопарк "Нижполиграф"
28 января 2026 12:59Министр Пучков заступился за школьников, оставленных на морозе за опоздание
Общество

Шалабаев прокомментировал хулиганство подростков в нижегородском метро

28 января 2026 16:03 Общество
Шалабаев прокомментировал хулиганство подростков в нижегородском метро

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Подростки нарушают работу нижегородского метро и подвергают опасности пассажиров. О тревожной ситуации рассказал в своих соцсетях мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

По его словам, руководство подземки обратилось к нему с просьбой привлечь внимание к действиям подростков, которые не только вредят инфраструктуре, но и создают угрозу для жизни и здоровья пассажиров.

Он напомним, что недавно в соцсетях активно обсуждался случай зацепинга на станции метро "Московская". Мэр выложил видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент, когда подросток зацепился за вагон поезда. Юрий Шалабаев подчеркнул, что потенциальные последствия от такого поступка могли быть трагичными — от тяжелых травм до сбоев в работе метро и задержек для пассажиров.

"Глупо, бессмысленно и опасно", - написал он. 

Кроме того, участились случаи самовольного отключения эскалаторов, особенно в часы пик. При резкой остановке ступеней люди могут потерять равновесие и начать падать друг на друга, что резко увеличивает риск травм. Мэр добавил, что такие "шутки" наносят урон не только пассажирам, но и всей системе метрополитена.

"В этот же список включаем разбитые стёкла, разрисованные граффити стены вагонов и тоннелей и другая регулярная порча имущества", - отметил Шалабаев и подчеркнул, что почти все нарушители — подростки.

Шалабаев считает, что для взрослых это повод задуматься о местонахождении их детей: чем они занимаются и не нуждаются ли в разговоре. Он сообщил, что власти обсудят с департаментом образования возможности подключения школ к решению этой проблемы. По его мнению, работа с подростками должна вестись не только в образовательных учреждениях, но и в семьях.

Ранее сообщалось, что ежегодно в ожоговые отделения Университетской клиники ПИМУ из разных регионов поступают 10-15 несовершеннолетних зацеперов с электротравмами. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Несовершеннолетние Хулиганство
Поделиться:
Новости по теме
06 января 2026 13:33Юный зацепер напал на водителя нижегородского трамвая с перцовым баллончиком
23 сентября 2025 11:18Врачи ПИМУ спасают подростков-"зацеперов" из трех регионов России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных