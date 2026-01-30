Меры поддержки реального сектора экономики обсудили в Нижегородской области Политика

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде состоялось первое заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития Нижегородской области. Совещание прошло под председательством губернатора региона Глеба Никитина, сообщили в пресс-службе облправительства.

Штаб был создан в конце 2025 года по поручению главы региона. Ранее вопросы антикризисной поддержки рассматривались в рамках отраслевых рабочих групп. Основной задачей нового формата стало выявление рисков и предупреждение кризисных ситуаций в экономике.

На заседании обсуждались меры поддержки предприятий и реализация антикризисных решений в реальном секторе. По словам Глеба Никитина, 2025 год оказался финансово сложным для нижегородского бизнеса — за десять месяцев прибыль крупных и средних компаний снизилась более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Негативное влияние на производственный процесс оказали недостаточный платежеспособный спрос, рост издержек, недостаточная доступность заемных средств, резкое укрепление рубля. Объем кредитования юридических лиц и ИП за 11 месяцев упал почти на треть. Крайне важно вести усиленный мониторинг экономики и оказывать предприятиям адресную поддержку", — подчеркнул губернатор, добавив, что цель оперштаба – помочь преодолеть кризис тем, кто вкладывает в дело всю душу, но по объективным причинам в сложившихся экономических условиях столкнулся со сложностями и находится на грани закрытия.

Замгубернатора Егор Поляков представил подробный анализ финансово-экономической ситуации по итогам девяти месяцев 2025 года. Он отметил, что промышленный рост замедлился, прежде всего, из-за снижения активности в автопроме и металлургии. Вместе с тем, положительную динамику показывают аграрный сектор, транспорт, IT и сфера гостеприимства.

"Несмотря на рост убытка и снижение прибыли, у наших компаний имеется запас прочности для сохранения финансовой устойчивости и способности обслуживать обязательства. Рассчитываем, что макроэкономические показатели по итогам 2026 года покажут лучшую динамику, чем в прошлом", — заявил Егор Поляков.

Представители ряда крупных предприятий отметили, что сталкиваются со сложностями при реализации продукции и возврате кредитов. По итогам встречи были определены мероприятия по поддержке производственного сектора, в том числе при участии федеральных структур.

В регионе продолжается работа по расширению рынков сбыта, совершенствованию мер поддержки и привлечению дополнительных федеральных ресурсов. Созданы отраслевые экспертные советы с участием представителей власти, бизнес-сообщества и промышленных ассоциаций.

В агропромышленном комплексе ведется мониторинг ценовой ситуации, в том числе по сырью и продуктам питания. Проводятся регулярные встречи с сельхозпроизводителями и переработчиками, а также анализ финансового состояния АПК. Эти данные используются для корректировки мер господдержки и адаптации программ льготного кредитования к текущим потребностям отрасли.

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий отметил, что в условиях высокой ключевой ставки и нестабильного курса валют необходимо заранее предупреждать кризисы, особенно среди малого и среднего бизнеса.

"Договорились, что руководители общественных бизнес-объединений будут вести мониторинг предприятий и оперативно выносить на заседания штаба как частные, так и системные вопросы бизнеса, которые посильно решить органам власти", — сказал Солодкий, уточнив, что также важно, чтобы и сами предприниматели предлагали решения и были готовы участвовать в оздоровлении своих компаний.

Отметим, что с 2025 года работа по поддержке бизнеса входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемый по поручению президента России Владимира Путина.

Получить консультации о мерах поддержки, а также задать вопросы по инвестиционным проектам можно по номеру горячей линии "0052" или через платформу обратной связи на портале "Госуслуги".

Напомним, что накануне Глеб Никитин представил председателю Совфеда Валентине Матвиенко ключевые результаты социально-экономического развития области.