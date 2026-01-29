Никитин обсудил с Матвиенко меры поддержки нижегородских семей с детьми Политика

Фото: Денис Вышинский, пресс-служба Совета Федерации

Сегодня, 29 января, в Москве прошла рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава региона представил ключевые результаты социально-экономического развития области, уделив особое внимание системной работе по поддержке семей с детьми и повышению туристической привлекательности. Он также отметил устойчивую положительную динамику уровня благосостояния нижегородцев.

"Реальная заработная плата в Нижегородской области за 10 месяцев 2025 года выросла на 7,2 процента, реальные доходы – на 8,6 процента. В области самая низкая в стране безработица – 0,01 процента", – сообщил губернатор.

Одной из главных тем встречи стала реализация комплексной демографической политики. Валентина Матвиенко подчеркнула, что "программа Нижегородской области – одна из наиболее системных и продуманных".

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в деталях рассказал о ключевой мере поддержки – родительском основном доходе, который позволяет семьям получить или один миллион рублей единовременно, или ежемесячную выплату в течение 3-х лет. Он также поделился первыми положительными результатами программы.

"Суммарный коэффициент рождаемости в регионе вырос на 0,027. При этом Нижегородская область превысила прогнозы Росстата. Надеюсь, результат будет еще более ощутим в будущем", – отметил Никитин.

Комплекс реализуемых мер, по словам губернатора, полностью соответствует целям и задачам нацпроекта "Семья".

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию туристического потенциала области. Губернатор рассказал Матвиенко об активной работе по привлечению туристов и напомнил о решении правительства РФ о включении нижегородских городов в маршрут "Золотого кольца".