Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
29 января 2026 18:55Грачев рассказал Никитину об итогах стажировки по программе "Время героев"
29 января 2026 18:34Никитин обсудил с Матвиенко меры поддержки нижегородских семей с детьми
29 января 2026 12:52ЗСНО приняло новую схему одномандатных округов на ближайшие 10 лет
29 января 2026 11:53Озвучены имена возможных кандидатов на пост сенатора от Нижегородской области
29 января 2026 11:29Алексей Васильев назначен врио главы Ковернинского округа
29 января 2026 09:56Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
28 января 2026 18:26"Единая Россия" и кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
28 января 2026 17:13ЗСНО выберет нового сенатора вместо Вайнберга в феврале
28 января 2026 12:09Валентина Матвиенко вручила Александру Вайнбергу почетную грамоту
28 января 2026 10:43Нижегородский сенатор Александр Вайнберг уходит на СВО
Политика

Никитин обсудил с Матвиенко меры поддержки нижегородских семей с детьми

29 января 2026 18:34 Политика
валя

Фото: Денис Вышинский, пресс-служба Совета Федерации

Сегодня, 29 января, в Москве прошла рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава региона представил ключевые результаты социально-экономического развития области, уделив особое внимание системной работе по поддержке семей с детьми и повышению туристической привлекательности. Он также отметил устойчивую положительную динамику уровня благосостояния нижегородцев.

"Реальная заработная плата в Нижегородской области за 10 месяцев 2025 года выросла на 7,2 процента, реальные доходы – на 8,6 процента. В области самая низкая в стране безработица – 0,01 процента", – сообщил губернатор.

Одной из главных тем встречи стала реализация комплексной демографической политики. Валентина Матвиенко подчеркнула, что "программа Нижегородской области – одна из наиболее системных и продуманных".

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в деталях рассказал о ключевой мере поддержки – родительском основном доходе, который позволяет семьям получить или один миллион рублей единовременно, или ежемесячную выплату в течение 3-х лет. Он также поделился первыми положительными результатами программы.

"Суммарный коэффициент рождаемости в регионе вырос на 0,027. При этом Нижегородская область превысила прогнозы Росстата. Надеюсь, результат будет еще более ощутим в будущем", – отметил Никитин.

Комплекс реализуемых мер, по словам губернатора, полностью соответствует целям и задачам нацпроекта "Семья".

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию туристического потенциала области. Губернатор рассказал Матвиенко об активной работе по привлечению туристов и напомнил о решении правительства РФ о включении нижегородских городов в маршрут "Золотого кольца".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Валентина Матвиенко Глеб Никитин Совет Федерации
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 12:12Внедрение демографического стандарта на предприятиях обсудили в Нижнем Новгороде
23 января 2026 15:48Эксперты оценили лидерство Нижегородской области в ПФО по рождаемости
15 января 2026 16:00Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных