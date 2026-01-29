Грачев рассказал Никитину об итогах стажировки по программе "Время героев" Политика

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с участником второго потока федеральной программы "Время героев", ветераном СВО и кавалером двух орденов Мужества, заместителем министра внутренней региональной и муниципальной политики Дмитрием Грачевым.

Нижегородская область активно вовлечена в реализацию программы "Время героев", предоставляя участникам специальной военной операции возможности для профессионального роста и прохождения стажировок.

"Программа «Время героев» – это возможность привлечь в органы власти настоящих лидеров, проверенных в экстремальных условиях, обладающих колоссальной ответственностью и волей к победе. Дмитрий Грачев – яркий пример такого человека. ", — отметил Глеб Никитин.

Во время встречи Дмитрий Грачев поделился с наставником впечатлениями от второго этапа стажировки. В рамках программы он посетил особую экономическую зону "Кулибин", познакомился с практиками бережливого производства совместно с министерством кадровой политики, а также прошёл обучение на проектной сессии "Симулятор управления регионом", организованной Школой управления "Сколково".

Кроме того, в его индивидуальный план вошли ознакомление с проектами АНО "Горький Тех" и стажировка в Минпромторге РФ.

"Работа в правительстве региона и стажировка в подведомственных организациях дала мне системное понимание того, как работают многие практики и механизмы изнутри. Это бесценный опыт, который сразу можно применять на практике", — отметил Дмитрий Грачев.

В ближайшее время он продолжит стажировку в Региональном центре компетенций, где ознакомится с реализацией федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Также запланированы встречи с руководителями крупнейших промышленных предприятий региона.

Программа "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Её цель — подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Участники проходят обучение современным управленческим практикам, развивают личные и командные навыки. Второй поток, в котором участвуют 85 ветеранов, включая Дмитрия Грачева, стартовал в июне 2025 года.

В регионе также действует собственная программа "Герои. Нижегородская область", разработанная по аналогии с федеральной. Она направлена на интеграцию участников и ветеранов СВО в органы власти и на предприятия. По итогам конкурсного отбора и собеседований с замгубернатора Андреем Гнеушевым были определены 60 участников основной образовательной программы и 30 человек, которые пройдут обучение после возвращения в регион. Официальное открытие программы "Герои. Нижегородская область" состоялось 4 августа 2025 года при участии Глеба Никитина. В настоящее время завершился второй образовательный модуль, и начался следующий этап стажировки.

