Происшествия

Движение на М-12 в Бутурлинском районе перекрыли из-за ДТП

31 января 2026 13:43 Происшествия
Движение на М-12 в Бутурлинском районе перекрыли из-за ДТП

Фото: Яндекс Карты

31 января около 12:55 на 510 км автомагистрали М-12 Москва-Казань в Бутурлинском районе Нижегородской области произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", из-за аварии перекрыто движение по трассе в сторону Казани.

В компании уточнили, что водители могут объехать участок, съехав с М-12 на 442 км.

Напомним, что в январе М-12 уже перекрывали из-за крупного ДТП на 446 км в Арзамасском районе. Кроме того, в Татарстане проезд по М-12 был ограничен для автобусов и фур в связи с неблагоприятной погодой.

