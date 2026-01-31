Движение на М-12 в Бутурлинском районе перекрыли из-за ДТП

Фото:
31 января около 12:55 на 510 км автомагистрали М-12 Москва-Казань в Бутурлинском районе Нижегородской области произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", из-за аварии перекрыто движение по трассе в сторону Казани.
В компании уточнили, что водители могут объехать участок, съехав с М-12 на 442 км.
Напомним, что в январе М-12 уже перекрывали из-за крупного ДТП на 446 км в Арзамасском районе. Кроме того, в Татарстане проезд по М-12 был ограничен для автобусов и фур в связи с неблагоприятной погодой.
