Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Городцом Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Городцом. Подробности сообщили в ГАИ по Нижегородской области.

Авария произошла в 18:20 29 января на 5 км подъезда к селу Зарубино - селу Могильцы от автодороги Городец - Зиняки - Кантаурово. 62-летний водитель за рулем "Рено Дастер" превысил скорость и не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате чего выскочил на встречку и врезался в "Хендай Санта Фе".

Водитель "Рено" скончался на месте. 61-летний водитель "Хендая" и его 60-летняя пассажирка были госпитализированы в центральную райбольницу. У мужчины закрытый перелом оснований пястных костей левой кисти и ушиб грудной клетки, а у женщины закрытый перелом гестального отдела обеих лучевых костей со смещением отломков. Медики оказали им помощь, после чего отпустили домой.

Напомним, что утром 29 января в Борском округе перевернулся рейсовый автобус. Пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сообщалось также, что в 2025 году в регионе в результате ДТП погибли 347 человек.