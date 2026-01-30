Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 января 2026 09:34Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Городцом
29 января 2026 20:43Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе
29 января 2026 20:25Нижегородскую студентку оштрафовали за нацистскую символику
29 января 2026 19:10Нижегородский предприниматель получил 3 года условно за мигрантов-нелегалов
29 января 2026 18:45Директора "ВМСК-Строй" будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП
29 января 2026 18:09Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы
29 января 2026 14:46Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок
29 января 2026 13:17Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа
29 января 2026 12:02ДТП с автобусом в Нижегородской области закончилось уголовным делом
29 января 2026 11:17ДТП с автобусом в Борском округе обернулась проверкой прокуратуры
Происшествия

Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Городцом

30 января 2026 09:34 Происшествия
Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Городцом

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Городцом. Подробности сообщили в ГАИ по Нижегородской области. 

Авария произошла в 18:20 29 января на 5 км подъезда к селу Зарубино - селу Могильцы от автодороги Городец - Зиняки - Кантаурово. 62-летний водитель за рулем "Рено Дастер" превысил скорость и не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате чего выскочил на встречку и врезался в "Хендай Санта Фе". 

Водитель "Рено" скончался на месте. 61-летний водитель "Хендая" и его 60-летняя пассажирка были госпитализированы в центральную райбольницу. У мужчины закрытый перелом оснований пястных костей левой кисти и ушиб грудной клетки, а у женщины закрытый перелом гестального отдела обеих лучевых костей со смещением отломков. Медики оказали им помощь, после чего отпустили домой. 

Напомним, что утром 29 января в Борском округе перевернулся рейсовый автобус. Пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Сообщалось также, что в 2025 году в регионе в результате ДТП погибли 347 человек. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городецкий район ДТП Смертность
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2026 11:47Водитель грузовика погиб в ДТП около Лыскова
27 января 2026 09:38Водитель "Нивы" разбился насмерть в лобовом ДТП около Воротынца
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных