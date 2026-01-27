В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Происшествия

Водителей предупредили о многокилометровой пробке на М-7 под Володарском

27 января 2026 17:50 Происшествия
Водителей предупредили о многокилометровой пробке на М-7 под Володарском

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Госавтоинспекция Нижегородской области предупредила водителей о сложной дорожной ситуации на трассе М-7 в Володарском районе. Причиной стало серьезное ДТП во Владимирской области, из-за которого ограничено движение в сторону Москвы.

В ведомстве отметили, что на участке трассы образовался затор, осложнивший движение транспорта. Водителей попросили выбрать альтернативные маршруты объезда (через трассу М-12) или перенести поездку на другое время.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в аварии пострадали около десяти автомобилей, а пробка растянулась почти на 5 км.

Ранее сообщалось, что на трассе М-7 около Кстова образовалась пробка длиной в 30 км. Нижегородское МЧС также попросило водителей по возможности воздержаться от поездок 27 января из-за сильного снегопада.

Володарский район Госавтоинспекция ДТП
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных