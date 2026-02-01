Нижегородцам напомнили, какие прививки надо сделать до поездки в жаркие страны Общество

Фото: Александр Воложанин

Раздутая медиасуета вокруг вируса Нипах может отвлечь внимание от других, гораздо более распространённых и опасных инфекций. Нижегородский инфекционист Екатерина Кулова напомнила о важности вакцинации перед путешествиями в теплые страны. Чек-лист необходимых прививок для туристов представил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Для поездок в страны Африки и Южной Америки минимум за десять дней до вылета надо сделать прививку от желтой лихорадки. Иммунитет формируется на всю жизнь.

Вакцинироваться от брюшного тифа рекомендуется тем, кто планирует поездку в Азию, Африку или Индию. Сделать это надо за 1–2 недели до путешествия. Прививка обеспечивает защиту на 3 года.

Две дозы вакцины от гепатита A следует сделать перед поездкой в страны Африки, Азии и Южной Америки. После полного курса формируется пожизненный иммунитет.

Желающим увидеть в ОАЭ, Саудовскую Аравию и африканские страны инфекционист советует сделать прививку от менингококковой инфекции. Одна доза обеспечивает защиту сроком до 5 лет.

В то же время, существуют заболевания, от которых пока не разработаны вакцины — малярия, лихорадка денге, вирус Зика и лихорадка Западного Нила.

"От этих заболеваний пока не существует вакцин, но есть неспецифическая профилактика — это средства от комаров, закрытая одежда и ваша осторожность и бдительность. Для профилактики малярии перед поездкой обязательно нужно пройти курс противомалярийных препаратов", — отметила Екатерина Кулова.

Кроме того, перед путешествием стоит проверить актуальность прививок из национального календаря — от гепатита B, полиомиелита, кори и клещевого энцефалита.

Медики подчеркивают: перед поездкой в тропические страны важно обсудить маршрут с врачом. Рекомендации зависят от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

