Гинеколог Милютина объяснила необходимость вакцинироваться против ВПЧ Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

В 2027 году планируется включить вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Сергей Леонов, отметив, что для реализации этой инициативы необходимо принять соответствующие законодательные акты в 2026 году.

Парламентарий подчеркнул важность учёта бюджетных расходов на внедрение вакцины и определил, что государство должно будет предусмотреть необходимые финансовые средства.

Акушер-гинеколог Мария Милютина в беседе с 360.ru отметила, что бесплатная вакцинация от ВПЧ позволит значительно сократить заболеваемость раком шейки матки среди молодых женщин в России. Она пояснила, что вакцинация направлена на предотвращение распространения инфекции и ускорение процесса избавления организма от вируса.

Врач выразила поддержку идеи включения вакцинации против ВПЧ в национальный календарь прививок, ссылаясь на положительный опыт зарубежных стран, где подобные меры уже привели к значительному снижению уровня заболеваемости раком шейки матки.

Напомним, в октябре в Кировской области открылось первое в стране производство вакцины против вируса папилломы человека. Предприятие создано биофармацевтической компанией "Нанолек" при поддержке федерального Фонда развития промышленности