Нижегородцы могут путешествовать в Мьянму без оформления виз Общество

Жители Нижегородской области, как и все граждане России, с 27 января 2026 года могут посещать Мьянму без необходимости получения визы.

Это стало возможным благодаря соглашению о взаимной отмене визовых требований, заключенному между правительствами двух стран, сообщает ТАСС. Документ был подписан 28 октября 2025 года в Минске во время Международной конференции по евразийской безопасности.

С российской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Сергей Лавров, с мьянманской — его коллега Тан Све.

На сегодняшний день функционирует единственный прямой авиарейс, соединяющий Новосибирск и Мандалай. После подписания соглашения наблюдается рост интереса к этому направлению — спрос увеличился на 25-30%.

В ноябре 2025 года авиакомпания Myanmar Airways International объявила о намерении запустить прямые рейсы из Москвы в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Однако в компании отметили, что начало полётов будет зависеть от уровня спроса и готовности мьянманской инфраструктуры к приему туристов.

Согласно официальной статистике, в 2024 году Мьянму посетило около 3,9 тысячи граждан России.

Напомним, с 1 июля 2022 года Мьянма в одностороннем порядке освободила россиян от виз для туристических и деловых поездок. Год спустя, с 1 июля 2023 года, страна также ввела специальную туристическую визу, позволяющую находиться на её территории до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся визовый центр Кипра. А летом в приволжской столице заработало Генконсульство Беларуси.