Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Нижегородцам разъяснили сроки вакцинации от четырех болезней

07 декабря 2025 13:06 Общество
Нижегородцам разъяснили сроки вакцинации от четырех болезней

Фото: Александр Воложанин

В Министерстве здравоохранения РФ приняли решение перенести сроки включения ряда вакцин в Национальный календарь прививок. Об этом сообщил представитель нижегородской системы здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Речь идет о четырех вакцинах: от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции.

Как пояснил Никонов, отклонение от ранее запланированных сроков связано с необходимостью завершения организации полного цикла производства этих препаратов на территории России. В условиях возможного дефицита и ограниченной доступности вакцин такая мера позволит обеспечить стабильные поставки в будущем.

Скорректированные сроки включения вакцин в нацкалендарь выглядят следующим образом:

вакцина от ротавируса — перенос с 2025 на 2029 год; от ветряной оспы — с 2027 на 2031 год; от вируса папилломы человека — с 2026 на 2027 год;
от менингококковой инфекции — с 2025 на 2027 год.

В Минздраве подчеркивают, что это временная мера, направленная на обеспечение надежности и доступности иммунизации в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что почти 13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Вакцинация Здравоохранение Минздрав
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
