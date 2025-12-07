Нижегородцам разъяснили сроки вакцинации от четырех болезней

Фото:
В Министерстве здравоохранения РФ приняли решение перенести сроки включения ряда вакцин в Национальный календарь прививок. Об этом сообщил представитель нижегородской системы здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале.
Речь идет о четырех вакцинах: от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции.
Как пояснил Никонов, отклонение от ранее запланированных сроков связано с необходимостью завершения организации полного цикла производства этих препаратов на территории России. В условиях возможного дефицита и ограниченной доступности вакцин такая мера позволит обеспечить стабильные поставки в будущем.
Скорректированные сроки включения вакцин в нацкалендарь выглядят следующим образом:
вакцина от ротавируса — перенос с 2025 на 2029 год; от ветряной оспы — с 2027 на 2031 год; от вируса папилломы человека — с 2026 на 2027 год;
от менингококковой инфекции — с 2025 на 2027 год.
В Минздраве подчеркивают, что это временная мера, направленная на обеспечение надежности и доступности иммунизации в долгосрочной перспективе.
