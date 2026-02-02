Страховщиков хотят обязать взимать выплаты с виновников пьяных ДТП Общество

Депутаты Государственной Думы предложили внести изменения в закон об ОСАГО, обязывая страховые компании требовать возмещения ущерба с водителей, ставших виновниками ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Инициатива была предложена председателем Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, передаёт 360.ru.

Нилов отметил, что в настоящее время страховые компании редко обращаются в суд с исками против виновников ДТП в нетрезвом состоянии. Он подчеркнул, что проект направлен на улучшение ситуации и увеличение размера компенсации без необходимости повышения тарифов.

Автоюрист Лев Воропаев высказал мнение, что инициатива не является необходимой, так как страховые компании уже активно взыскивают ущерб с виновников пьяных аварий. Он также указал на то, что страховщики не обращаются в суд, поскольку понимают, что с таких водителей невозможно взыскать средства.

По мнению Воропаева, предложенные изменения упростят процесс взыскания ущерба для страховых компаний, но не повлияют на тарифы ОСАГО.