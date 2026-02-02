Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 18:39Страховщиков хотят обязать взимать выплаты с виновников пьяных ДТП
02 февраля 2026 17:30Запрет на ловлю налима сняли в Нижегородской области с 1 февраля
02 февраля 2026 16:1090 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные
02 февраля 2026 16:03"Цветы как живая благодарность": нижегородские молодогвардейцы почтили подвиг героев Сталинграда
02 февраля 2026 15:17Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области
02 февраля 2026 15:00Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы
02 февраля 2026 14:48"Единая Россия" в 2026 году масштабирует мероприятия партпроекта "Историческая память"
02 февраля 2026 14:35Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области
02 февраля 2026 14:33Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе
02 февраля 2026 14:15Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской
Общество

Страховщиков хотят обязать взимать выплаты с виновников пьяных ДТП

02 февраля 2026 18:39 Общество
Страховщиков хотят обязать взимать выплаты с виновников пьяных ДТП

Депутаты Государственной Думы предложили внести изменения в закон об ОСАГО, обязывая страховые компании требовать возмещения ущерба с водителей, ставших виновниками ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Инициатива была предложена председателем Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, передаёт 360.ru.

Нилов отметил, что в настоящее время страховые компании редко обращаются в суд с исками против виновников ДТП в нетрезвом состоянии. Он подчеркнул, что проект направлен на улучшение ситуации и увеличение размера компенсации без необходимости повышения тарифов.

Автоюрист Лев Воропаев высказал мнение, что инициатива не является необходимой, так как страховые компании уже активно взыскивают ущерб с виновников пьяных аварий. Он также указал на то, что страховщики не обращаются в суд, поскольку понимают, что с таких водителей невозможно взыскать средства.

По мнению Воропаева, предложенные изменения упростят процесс взыскания ущерба для страховых компаний, но не повлияют на тарифы ОСАГО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП ОСАГО Пьяный водитель
Поделиться:
Новости по теме
01 февраля 2026 17:31Госавтоинспекция выявила 150 пьяных водителей за неделю в Нижегородской области
29 января 2026 20:43Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе
22 января 2026 14:59858 тысяч электронных полисов ОСАГО куплено в Нижегородской области за год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных