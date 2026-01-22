858 тысяч электронных полисов ОСАГО куплено в Нижегородской области за год Общество

Жители ПФО оформили почти 7,5 млн электронных полисов ОСАГО в 2025 году, сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Всего по стране было продано 39,9 млн е-ОСАГО, что на 33,6% превышает показатели предыдущего года, когда количество электронных договоров составило 29,9 млн.

Регионы ПФО внесли значительный вклад в общий объем продаж. Так, Татарстан занял 7-е место в общероссийском рейтинге с 1,1 млн оформленных полисов, что составляет 2,8% от общего количества. А Башкортостан расположился на 8-й строчке с показателем в 1 млн (2,5%). В Нижегородской области оформлено 858 тысяч е-ОСАГО. Это 2,1% от общего количества проданных полисов. Замыкает десятку лидеров Самарская область — 941 тысяча е-ОСАГО, или 2,4% от общероссийского объема.

Наивысшие показатели традиционно зафиксированы в крупнейших регионах страны. Лидерами стали Москва (4,2 млн электронных полисов, 10,5% всех продаж), Московская область (2,7 млн, 6,9%) и Краснодарский край (2,1 млн, 5,1%).

В течение года спрос на цифровые полисы ОСАГО последовательно увеличивался. В первом квартале было оформлено 7,4 млн договоров, затем — 9 млн, 10,6 млн и, наконец, 12,9 млн в последнем квартале.

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отмечает, что рост популярности электронных полисов напрямую связан с активной цифровизацией страховой сферы.

"Цифровые технологии делают процесс взаимодействия между клиентом и страховой компанией более удобным, прозрачным и доступным. Это особенно важно для автовладельцев в удалённых населённых пунктах", – подчеркнул он.

Кроме онлайн-покупки ОСАГО, автомобилистам в России также доступен электронный формат урегулирования убытков по полису.

