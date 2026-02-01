Госавтоинспекция выявила 150 пьяных водителей за неделю в Нижегородской области

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области выявили и привлекли к ответственности 678 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.
Особую тревогу вызывает тот факт, что 86 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде, несмотря на то, что ранее уже были лишены прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.
Добавим, что по итогам предыдущей недели в регионе поймали 528 пьяных водителей.
