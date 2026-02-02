"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" в овертайме и прервало серию поражений

Фото:
Нижегородское "Торпедо" одержало победу над "Адмиралом" во втором противостоянии сезона. Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, которые взяли реванш за ноябрьское поражение.
Уже на пятой минуте встречи счет открыл Андрей Белевич, поразив ворота бывшего вратаря нижегородцев Ивана Кульбакова. Ассистировал ему экс-игрок "Адмирала" Игорь Гераськин.
Во втором периоде "Торпедо" получило шанс реализовать пятиминутное большинство, но не сумело им воспользоваться. А вот "Адмирал" не только сравнял счет, играя в меньшинстве, но и почти сразу вышел вперед — 2:1. Однако нижегородцы быстро восстановили равновесие: Егор Виноградов отличился в большинстве, установив счет 2:2.
Третий период прошел без заброшенных шайб, и судьба матча решалась в овертайме. В дополнительное время гости провели атаку "два в одного", которую завершил Тимур Муханов. Эта шайба стала для него первой в составе "Торпедо".
Игорь Гераськин и Роберт Нарделла отметились двумя результативными передачами каждый.
Победа принесла нижегородцам два очка и позволила прервать серию из трех поражений подряд. "Торпедо" поднялось на третью строчку Западной конференции.
"Очень непростой для нас матч — ровно такой же, как и в Нижнем с этой командой. Достаточно вязкая игра, много борьбы. Думаю, эта победа даст хороший толчок в дальнейшем, потому что за спиной было три поражения. Сегодня важно было победить. Справились с определенным давлением, готовимся к следующей игре", — отметил главный тренер Алексей Исаков.
Следующий матч (6+) "Торпедо" проведет 4 февраля в Хабаровске против местного "Амура".
