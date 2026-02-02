Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
02 февраля 2026 15:30"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" в овертайме и прервало серию поражений
02 февраля 2026 12:0021-летний нападающий Матвей Урванцев усилил атаку "Пари НН"
02 февраля 2026 10:35Несколько крупных спортпроектов реализуют в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 16:14Стали известны даты перенесенных матчей ХК "Торпедо-Горький"
31 января 2026 18:50Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд
31 января 2026 14:17Нижегородская "Чайка" одолела "Реактор" из Нижнекамска со счётом 2:0
31 января 2026 12:03Уругвайский нападающий Андриан Бальбоа стал игроком ФК "Пари НН"
29 января 2026 17:13Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту пройдут в Нижнем Новгороде 7 февраля
28 января 2026 22:35Нижегородское "Торпедо" в третий раз в сезоне проиграло "Северстали"
28 января 2026 12:03Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую сборную России
Спорт

"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" в овертайме и прервало серию поражений

02 февраля 2026 15:30 Спорт
Торпедо вырвало победу у Адмирала в овертайме и прервало серию поражений

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" одержало победу над "Адмиралом" во втором противостоянии сезона. Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, которые взяли реванш за ноябрьское поражение.

Уже на пятой минуте встречи счет открыл Андрей Белевич, поразив ворота бывшего вратаря нижегородцев Ивана Кульбакова. Ассистировал ему экс-игрок "Адмирала" Игорь Гераськин.

Во втором периоде "Торпедо" получило шанс реализовать пятиминутное большинство, но не сумело им воспользоваться. А вот "Адмирал" не только сравнял счет, играя в меньшинстве, но и почти сразу вышел вперед — 2:1. Однако нижегородцы быстро восстановили равновесие: Егор Виноградов отличился в большинстве, установив счет 2:2.

Третий период прошел без заброшенных шайб, и судьба матча решалась в овертайме. В дополнительное время гости провели атаку "два в одного", которую завершил Тимур Муханов. Эта шайба стала для него первой в составе "Торпедо".

Игорь Гераськин и Роберт Нарделла отметились двумя результативными передачами каждый.

Победа принесла нижегородцам два очка и позволила прервать серию из трех поражений подряд. "Торпедо" поднялось на третью строчку Западной конференции.

"Очень непростой для нас матч — ровно такой же, как и в Нижнем с этой командой. Достаточно вязкая игра, много борьбы. Думаю, эта победа даст хороший толчок в дальнейшем, потому что за спиной было три поражения. Сегодня важно было победить. Справились с определенным давлением, готовимся к следующей игре", — отметил главный тренер Алексей Исаков.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведет 4 февраля в Хабаровске против местного "Амура".

Ранее стало известно о датах переноса двух выездных матчей "Торпедо-Горький".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2026 12:0021-летний нападающий Матвей Урванцев усилил атаку "Пари НН"
02 февраля 2026 10:35Несколько крупных спортпроектов реализуют в Нижегородской области в 2026 году
28 января 2026 12:03Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую сборную России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных