"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" в овертайме и прервало серию поражений Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" одержало победу над "Адмиралом" во втором противостоянии сезона. Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, которые взяли реванш за ноябрьское поражение.

Уже на пятой минуте встречи счет открыл Андрей Белевич, поразив ворота бывшего вратаря нижегородцев Ивана Кульбакова. Ассистировал ему экс-игрок "Адмирала" Игорь Гераськин.

Во втором периоде "Торпедо" получило шанс реализовать пятиминутное большинство, но не сумело им воспользоваться. А вот "Адмирал" не только сравнял счет, играя в меньшинстве, но и почти сразу вышел вперед — 2:1. Однако нижегородцы быстро восстановили равновесие: Егор Виноградов отличился в большинстве, установив счет 2:2.

Третий период прошел без заброшенных шайб, и судьба матча решалась в овертайме. В дополнительное время гости провели атаку "два в одного", которую завершил Тимур Муханов. Эта шайба стала для него первой в составе "Торпедо".

Игорь Гераськин и Роберт Нарделла отметились двумя результативными передачами каждый.

Победа принесла нижегородцам два очка и позволила прервать серию из трех поражений подряд. "Торпедо" поднялось на третью строчку Западной конференции.

"Очень непростой для нас матч — ровно такой же, как и в Нижнем с этой командой. Достаточно вязкая игра, много борьбы. Думаю, эта победа даст хороший толчок в дальнейшем, потому что за спиной было три поражения. Сегодня важно было победить. Справились с определенным давлением, готовимся к следующей игре", — отметил главный тренер Алексей Исаков.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведет 4 февраля в Хабаровске против местного "Амура".

Ранее стало известно о датах переноса двух выездных матчей "Торпедо-Горький".