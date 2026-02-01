Стали известны даты перенесенных матчей ХК "Торпедо-Горький"

Фото:
ВХЛ утвердила даты двух выездных матчей "Торпедо-Горький", которые ранее были отложены из-за вспышки ротавирусной инфекции в команде.
Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, встреча с "Ростовом" состоится 21 февраля, а игра против "Тамбова" пройдёт 23 февраля. Обе встречи пройдут на площадках соперников.
Отметим, что ранее матчи были перенесены со вспышкой ротавирусной инфекции среди игроков, тренеров и обслуживающего персонала "Торпедо-Горький".
Ранее сообщалось, что нижегородцы одержали победу над "Омскими Крыльями".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+