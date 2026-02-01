Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Спорт

Стали известны даты перенесенных матчей ХК "Торпедо-Горький"

01 февраля 2026 16:14 Спорт
Стали известны даты перенесенныъх матчей ХК Торпедо-Горький

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

ВХЛ утвердила даты двух выездных матчей "Торпедо-Горький", которые ранее были отложены из-за вспышки ротавирусной инфекции в команде.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, встреча с "Ростовом" состоится 21 февраля, а игра против "Тамбова" пройдёт 23 февраля. Обе встречи пройдут на площадках соперников.

Отметим, что ранее матчи были перенесены со вспышкой ротавирусной инфекции среди игроков, тренеров и обслуживающего персонала "Торпедо-Горький". 

Ранее сообщалось, что нижегородцы одержали победу над "Омскими Крыльями". 

ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
