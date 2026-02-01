Стали известны даты перенесенных матчей ХК "Торпедо-Горький" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

ВХЛ утвердила даты двух выездных матчей "Торпедо-Горький", которые ранее были отложены из-за вспышки ротавирусной инфекции в команде.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, встреча с "Ростовом" состоится 21 февраля, а игра против "Тамбова" пройдёт 23 февраля. Обе встречи пройдут на площадках соперников.

Отметим, что ранее матчи были перенесены со вспышкой ротавирусной инфекции среди игроков, тренеров и обслуживающего персонала "Торпедо-Горький".

Ранее сообщалось, что нижегородцы одержали победу над "Омскими Крыльями".