Несколько крупных спортпроектов реализуют в Нижегородской области в 2026 году

Фото: Глеб Никитин/ Telegram

В 2026 году в Нижегородской области будет реализован ряд масштабных инициатив в сфере физкультуры и спорта. Об этом ИА "Время Н" сообщили в региональном минспорта.

Ключевой проект — Ледовая арены на Стрелке, строительство которой вышло на финишную прямую. По данным ведомства, его готовность составляет 99%, сейчас идут финальные пуско-наладочные работы.

Также в нынешнем году завершится капремонт стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде. Помимо этого, будут обновлены два бассейна — "Дельфин" в областном центре и водный объект в физкультурно-оздоровительном комплексе города Урень.

Дополнительно планируется установить три "умные" спортплощадки, оборудованные с учетом цифровых решений, а также десять малых площадок комплекса ГТО и пять модульных лыжных баз в разных районах области.