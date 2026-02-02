Рабочий получил травмы при падении со строительных лесов в Шатковской ЦРБ Происшествия

Во время ремонта здания Шатковкой районной больницы произошел несчастный случай. Как сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области, пострадал один из рабочих.

Утром 29 января 49-летний сотрудник строительной компании ООО "ПСК-ВОСТОК", выполняющей капитальный ремонт здания больницы в рамках госконтракта, производил электромонтажные работы. Во время работы с перфоратором он находился на строительных лесах, не удержался и упал вниз с высоты около полутора метров.

Мужчину осмотрели врачи ЦРБ и приняли решение о его срочной госпитализации в городскую больницу Арзамаса. Там у него диагностировали множественные травмы и переломы. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Как рассказал главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, сейчас проводится проверка. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего, чтобы установить, почему произошел несчастный случай.

