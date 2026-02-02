Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Рабочий получил травмы при падении со строительных лесов в Шатковской ЦРБ

02 февраля 2026 18:02
Рабочий получил травмы при падении со строительных лесов в Шатковской ЦРБ

Во время ремонта здания Шатковкой районной больницы произошел несчастный случай. Как сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области, пострадал один из рабочих.

Утром 29 января 49-летний сотрудник строительной компании ООО "ПСК-ВОСТОК", выполняющей капитальный ремонт здания больницы в рамках госконтракта, производил электромонтажные работы. Во время работы с перфоратором он находился на строительных лесах, не удержался и упал вниз с высоты около полутора метров.

Мужчину осмотрели врачи ЦРБ и приняли решение о его срочной госпитализации в городскую больницу Арзамаса. Там у него диагностировали множественные травмы и переломы. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Как рассказал главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, сейчас проводится проверка. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего, чтобы установить, почему произошел несчастный случай.

Ранее сообщалось, что водителю скончался при расчистке снега у служебной машины в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

