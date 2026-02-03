Медикам и провизорам в Нижегородской области ускорят выдачу документов

Врачи и фармацевты из Нижегородской области смогут быстрее получать документы, подтверждающие прохождение аккредитации. Минздрав России планирует изменить порядок оформления свидетельств и выписок, что позволит значительно сократить сроки их выдачи. Проект приказа проходит общественное обсуждение.
Согласно документу, выписки об аккредитации теперь будут подписываться не конкретным сотрудником ведомства, а так называемой "обезличенной" электронной подписью. Это решение автоматизирует процесс и избавит от необходимости участия уполномоченного лица при каждом оформлении документа.
Еще одно нововведение — возможность получения выписки по электронной почте. Такая опция будет доступна тем, кто подает заявление через Федеральные аккредитационные центры.
Кроме того, документом уточняется, что свидетельство об аккредитации выдается только одно — по первой полученной специальности. А для специалистов с высшим немедицинским образованием в выписках и свидетельствах будет указываться должность согласно действующей номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников.
Ранее сообщалось, что нижегородским медикам и фармацевтам разрешили год работать без аккредитации.
