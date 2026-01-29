Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородским медикам повысили размер минимальных окладов

29 января 2026 15:15 Общество
Нижегородским медикам повысили размер минимальных окладов

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области увеличены минимальные оклады для сотрудников государственных учреждений здравоохранения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов региона.

Согласно документу, минимальный оклад врачей и провизоров будет варьироваться от 25 471 рубля для специалистов первого квалификационного уровня до 30 565 рублей для четвертого. Изменения коснутся и руководителей подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. В зависимости от уровня квалификации показатели установлены в размере 30 862 и 32 715 рублей. 

Средний медицинский и фармацевтический персонал теперь будет получать от 17 961 рубля на первом уровне до 22 273 рублей на пятом. Младшему медперсоналу установлен минимальный оклад в размере 14 694 рубля.

Также пересмотрены оклады специалистов, оказывающих социальные услуги в учреждениях здравоохранения. Для них минимальные должностные оклады составляют от 8 737 до 27 254 рублей, в зависимости от квалификационного уровня и категории должности.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России отменяется дистанционная форма обучения для медицинских работников и фармацевтов. 

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России отменяется дистанционная форма обучения для медицинских работников и фармацевтов.

Врачи Зарплата
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных