Дистанционку отменят для нижегородских медработников с 1 марта

С 1 марта 2026 года дистанционная форма обучения для медицинских работников и фармацевтов в России перестанет существовать. Переобучение теперь возможно только в очном формате — непосредственно в лечебных учреждениях или специализированных учебно-тренировочных центрах, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
Требования к подготовке ужесточились: из 504 часов обязательной профессиональной переподготовки лишь незначительная часть — 38 часов — может проводиться онлайн. Аттестационные экзамены и учебные семинары теперь полностью переходят в офлайн-формат.
Минздрав активно публикует обновлённые стандарты курсов повышения квалификации, регулярно утверждаются новые инструкции. Совсем недавно были утверждены программы переподготовки для хирургов и стоматологов.
Многие эксперты предупреждают, что ужесточение формата обучения может спровоцировать дефицит кадров и появление теневых практик. Результаты недавних опросов указывают, что около 6% медиков допускают вероятность приобретения поддельных документов о повышении квалификации, если обучение станет сложнее.
Ранее сообщалось, что обязательную аккредитацию для нижегородских медработников отложили до 1 января 2027 года.
