Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2026 15:23Нижегородская дума назвала 12 кандидатов для Общественной палаты города
28 января 2026 15:04За парковку самокатов на газонах в Нижнем Новгороде начнут штрафовать
28 января 2026 14:55Подвижной состав ГЖД обновился в 2025 году
28 января 2026 14:28Дистанционку отменят для нижегородских медработников с 1 марта
28 января 2026 13:19Никитин и Желонкин посетили технопарк "Нижполиграф"
28 января 2026 12:59Министр Пучков заступился за школьников, оставленных на морозе за опоздание
28 января 2026 12:40170% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде
28 января 2026 12:16На Лукерьинском пруду в Кстово стало светлее благодаря соцучастковым
28 января 2026 11:16Материнский капитал и пособия в Нижегородской области увеличат с 1 февраля
28 января 2026 11:00Росприроднадзор нашел серьезные эконарушения на полигоне ТКО в Кстове
Общество

Дистанционку отменят для нижегородских медработников с 1 марта

28 января 2026 14:28 Общество
Дистанционку отменят для нижегородских медработников с 1 марта

Фото: Максим Герасимов

С 1 марта 2026 года дистанционная форма обучения для медицинских работников и фармацевтов в России перестанет существовать. Переобучение теперь возможно только в очном формате — непосредственно в лечебных учреждениях или специализированных учебно-тренировочных центрах, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Требования к подготовке ужесточились: из 504 часов обязательной профессиональной переподготовки лишь незначительная часть — 38 часов — может проводиться онлайн. Аттестационные экзамены и учебные семинары теперь полностью переходят в офлайн-формат.

Минздрав активно публикует обновлённые стандарты курсов повышения квалификации, регулярно утверждаются новые инструкции. Совсем недавно были утверждены программы переподготовки для хирургов и стоматологов.

Многие эксперты предупреждают, что ужесточение формата обучения может спровоцировать дефицит кадров и появление теневых практик. Результаты недавних опросов указывают, что около 6% медиков допускают вероятность приобретения поддельных документов о повышении квалификации, если обучение станет сложнее.

Ранее сообщалось, что обязательную аккредитацию для нижегородских медработников отложили до 1 января 2027 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здравоохранение Минздрав
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2026 13:43Четыре поликлиники Нижнего Новгорода начали внедрять стандарт "СТИМУЛ"
26 января 2026 12:25Нижегородцев от гриппа в 2026 году будут лечить по новому стандарту
04 января 2026 09:28Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных