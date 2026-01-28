Дистанционку отменят для нижегородских медработников с 1 марта Общество

Фото: Максим Герасимов

С 1 марта 2026 года дистанционная форма обучения для медицинских работников и фармацевтов в России перестанет существовать. Переобучение теперь возможно только в очном формате — непосредственно в лечебных учреждениях или специализированных учебно-тренировочных центрах, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Требования к подготовке ужесточились: из 504 часов обязательной профессиональной переподготовки лишь незначительная часть — 38 часов — может проводиться онлайн. Аттестационные экзамены и учебные семинары теперь полностью переходят в офлайн-формат.

Минздрав активно публикует обновлённые стандарты курсов повышения квалификации, регулярно утверждаются новые инструкции. Совсем недавно были утверждены программы переподготовки для хирургов и стоматологов.

Многие эксперты предупреждают, что ужесточение формата обучения может спровоцировать дефицит кадров и появление теневых практик. Результаты недавних опросов указывают, что около 6% медиков допускают вероятность приобретения поддельных документов о повышении квалификации, если обучение станет сложнее.

Ранее сообщалось, что обязательную аккредитацию для нижегородских медработников отложили до 1 января 2027 года.