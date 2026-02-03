Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Вирусолог Волчков объяснил, возможна ли в России эпидемия оспы обезьян

03 февраля 2026 15:48 Общество
Вирусолог Волчков объяснил, возможна ли в России эпидемия оспы обезьян

В Московской области зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян — вирусным заболеванием, вызвавшим глобальную вспышку в 2022–2023 годах. Вирусолог Павел Волчков рассказал 360.ru, возможна ли эпидемия оспы обезьян в России.

Симптомы оспы обезьян

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, вызываемое вирусом MPox (ранее известным как Monkeypox). Основные симптомы включают:

  • Лихорадку.

  • Увеличение лимфатических узлов.

  • Головную боль.

  • Сыпь, которая может появляться на коже лица, конечностей, слизистых оболочках рта, глаз, половых органов и ануса. Высыпания имеют везикулярный характер и могут сохраняться в течение 2–4 недель.

  • Мышечные и суставные боли.

  • Слабость и общее недомогание.

Как протекает заболевание

В большинстве случаев оспа обезьян протекает легче, чем натуральная оспа. Болезнь может проходить самостоятельно, но иногда требует симптоматического лечения, включающего прием жаропонижающих и обезболивающих препаратов. Однако в редких случаях оспа обезьян может вызывать серьёзные осложнения и даже смерть. По данным ВОЗ, смертность от этого заболевания составляет от 0,1% до 10%.

Особенности диагностики

Важно отличать оспу обезьян от других инфекционных заболеваний, таких как ветряная оспа, корь, герпес, сифилис и бактериальные кожные инфекции. Для точной диагностики необходимо проведение лабораторных исследований.

Группы риска

Наибольшую опасность оспа обезьян представляет для следующих категорий:

  • Новорожденные и дети.

  • Беременные женщины.

  • Люди с иммунодефицитом, включая ВИЧ-инфицированных.

  • Мужчины, особенно гомосексуальные и бисексуальные.

Пути передачи

Вирус MPox передаётся от человека к человеку при тесном контакте, включая прикосновения, половые контакты и обмен биологическими жидкостями. Больной остаётся заразным до тех пор, пока все высыпания не покроются коркой и не заживут. Это обычно занимает от двух до четырёх недель. Вирус может сохраняться на предметах, с которыми контактировал больной, и представлять опасность для других людей, особенно при наличии открытых ран или повреждений на коже.

Также возможна передача вируса от животных к человеку. Основными переносчиками являются сухопутные грызуны и обезьяны. Инфицирование может произойти при укусах, контактах с кожей или биологическими жидкостями животных, а также при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса.

Вакцинация

Для профилактики оспы обезьян используются вакцины, рекомендованные ВОЗ. Во время вспышек применяются вакцины MVA-BN и LC16, а в отдельных случаях — вакцина ACAM2000. Вакцинация особенно важна для людей из группы риска.

Лечение

В 2022 году в Европе был одобрен препарат тековиримат для лечения оспы обезьян. Однако его применение ограничено и не всегда эффективно. В большинстве случаев лечение направлено на облегчение симптомов. При подозрении на оспу обезьян необходимо немедленно обратиться к врачу и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

Ситуация в Подмосковье

В начале февраля в Домодедовской больнице был подтверждён первый случай оспы обезьян. Пациент находится в инфекционном отделении, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Роспотребнадзор проводит расследование для выявления контактов и источника заражения. Уже выявлен еще один случай заболевания у мужчины, контактировавшего с первым пациентом. Его состояние удовлетворительное, клинических симптомов оспы обезьян не наблюдается.

Эпидемиологическая ситуация в России

Вирусолог Павел Волчков отмечает, что в России ранее были зафиксированы случаи оспы обезьян, но они были связаны с привозными инфекциями. В Подмосковье выявлен новый случай, источник которого пока не установлен.

Особенность нового случая — инфицирование ВИЧ-положительного пациента, который не выезжал за границу. Волчков предположил, что вирус мог передаться в России или быть бессимптомным из-за ослабленного иммунитета.

Вирус мог мутировать, но риск эпидемии остается низким благодаря высокому уровню вакцинации от натуральной оспы старшего поколения. Прививка от натуральной оспы формирует иммунитет, который защищает от тяжёлых форм заболевания. Однако специфический иммунитет со временем ослабевает, поэтому людям из группы риска может потребоваться ревакцинация.

Эксперты считают, что риск массового распространения заболевания в России невелик, но продолжают следить за ситуацией.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Здравоохранение Инфекция Медицина и здоровье
23 ноября 2022 18:42ВОЗ запланирует переименовать оспу обезьян на толерантную аббревиатуру
