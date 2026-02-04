Рост заболеваемости гонконгским гриппом зафиксирован в Нижегородской области

В Нижегородской области за неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года зарегистрировано около 17 тысяч случаев ОРВИ. Вирусные инфекции начали активно распространяться среди всех возрастных групп, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным мониторинга, проведенного среди 16 тысяч человек, основную долю возбудителей составляют вирусы гриппа — 74,5% от всех выявленных случаев. Помимо них, циркулируют риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы и микоплазма. Среди штаммов гриппа преобладает вирус типа A(H3N2), он же "гонконгский грипп".
На 3 февраля частично приостановлены занятия в 4,8% образовательных учреждений региона, включая школы и детские сады. Полностью закрыты на карантин 4 школы и 3 детсада.
В целях профилактики в образовательных организациях введены меры усиленного санитарного контроля: проводится регулярная дезинфекция помещений по "вирусному" режиму, организован утренний фильтр, используются бактерицидные облучатели, осуществляется проветривание.
Управление Роспотребнадзора рекомендует родителям не водить детей с признаками заболеваний в школы и детские сады, а также воздержаться от посещения общественных мест тем, кто не прошел вакцинацию от гриппа.
В медицинских учреждениях региона также введены ограничительные меры. Введен обязательный масочный режим, потоки пациентов разделены, усилена дезинфекция. Посещение больных родственниками временно запрещено. Эти меры направлены на снижение распространения инфекций и предотвращение вспышек в организованных коллективах.
Напомним, эксперты прогнозировали рост заболеваемости гриппом в Нижегородской области в начале 2026 года.
Ранее сообщалось, что в нижегородской поликлинике №4 начали проводить регулярную вечернюю диспансеризацию.
