Заболеваемость гриппом может вырасти в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области возможен рост заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями после окончания праздничных дней. Такое мнение выразил представитель нижегородского здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Никонов отметил, что подобная ситуация наблюдалась и в январе 2025 года, когда количество зарегистрированных случаев заболевания увеличилось на треть сразу после завершения продолжительного отдыха. Причиной такого скачка становится возвращение учеников школ и сотрудников предприятий в привычный режим посещения коллективов.

Специалист предупредил, что дополнительное распространение инфекций возможно вследствие участия больных ОРВИ нижегородцев в массовых мероприятиях в праздничные дни.

Кроме того, во время новогодних каникул-2026 врачам приходилось сталкиваться с большим количеством пациентов: 22 из 27 выездов медиков были вызваны острой респираторной инфекцией. Особенно тяжело переносят заболевание пожилые граждане старше 65 лет и малыши, которым не сделали прививку от гриппа.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года в Нижегородской области выявили 109 новых случаев коронавируса.