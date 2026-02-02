Нижегородская поликлиника №4 запустила ежемесячную вечернюю диспансеризацию Общество

Городская поликлиника №4 в Нижнем Новгороде решила проводить диспансеризацию не только днем, но и по вечерам. Теперь каждый месяц здесь будет проходить акция "Вечер ПРОздоровье", во время которой можно пройти обследование после работы — с 19:00 до 22:00.

Это особенно удобно для тех, кто в будни не успевает попасть к врачу. Главврач Инна Пудова отметила, что многие просто не находят времени на медосмотры, поэтому идея с вечерними акциями — это реальный способ помочь людям заботиться о себе. По ее словам, такой формат особенно интересен молодым и работающим, и поликлиника планирует проводить такие вечера регулярно.

Одна из таких акций прошла 30 января. За три часа ее посетили около 80 человек, и большая часть из них — молодые люди трудоспособного возраста. Всего за день диспансеризацию прошли почти 200 пациентов.

Посетителям предлагали пройти целый комплекс обследований: анкетирование, измерение роста, веса и внутриглазного давления, флюорографию, маммографию, ЭКГ, онкоскрининг, биохимию крови, осмотр у гинеколога или уролога и консультацию терапевта. Кроме того, можно было заглянуть на сеанс лечебной физкультуры или даже в соляную пещеру. Чтобы атмосфера была не только полезной, но и приятной, в зале звучала живая музыка.

Один из участников акции, Павел Ципов, сказал, что ему понравилось, как всё организовано. Он отметил, что удобно приходить вечером, не отпрашиваясь с работы, и добавил, что всё прошло чётко и быстро. По его мнению, за здоровьем нужно следить, ведь это важная и хрупкая вещь.

Такие профилактические мероприятия являются частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который начнёт действовать в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

