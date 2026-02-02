В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 11:27Нижегородская область вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм
02 февраля 2026 11:15Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной
02 февраля 2026 10:57Нижегородская модель упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна
02 февраля 2026 10:17Нижегородцы могут бесплатно пройти бесплатный онкоскрининг полости рта
02 февраля 2026 10:00Пособия для семей нижегородских срочников выросли на 5,6%
02 февраля 2026 09:47Из-за ЧП в Кировской области изменились маршруты поездов через Нижний Новгород
02 февраля 2026 07:11Четыре нежилых населенных пункта упразднят в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 19:58Поезд, проходящий через Нижний Новгород, задержан из-за ЧП в Кировской области
01 февраля 2026 16:42Нижегородцы смогут бесплатно провериться на наличие признаков раннего старения
01 февраля 2026 15:16Сильный снегопад снова идет в Нижегородскую область
Общество

Нижегородцы могут бесплатно пройти бесплатный онкоскрининг полости рта

02 февраля 2026 10:17 Общество
Нижегородцы могут бесплатно пройти бесплатный онкоскрининг полости рта

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 4 февраля пройдет благотворительная акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком. Университетская клиника Приволжского медуниверситета приглашает всех желающих пройти бесплатный онкоскрининг слизистой оболочки полости рта.

Осмотр проведут специалисты Института стоматологии ПИМУ. Цель акции — выявление скрытых патологических изменений, которые могут перерасти в предопухолевые состояния или онкологические заболевания.

Диагностика будет проводиться с применением малоинвазивной технологии — аутофлюоресцентной стоматоскопии. Метод позволяет в режиме реального времени выявить потенциально опасные участки слизистой.

Принять участие в акции можно только по предварительной записи по телефону 422-13-40.

Обследование будет проходить 4 февраля с 9:00 до 13:00 по адресу Нижний Новгород, улица Минина, 20а.

Ранее сообщалось, что новый отечественный препарат от рака начали применять в России. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье онкология Стоматология
Поделиться:
Новости по теме
03 января 2026 10:15Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+
09 декабря 2025 09:16Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году
26 ноября 2025 10:46Нижегородские онкологи назвали причину позднего выявления рака шейки матки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных