Нижегородцы могут бесплатно пройти бесплатный онкоскрининг полости рта

В Нижнем Новгороде 4 февраля пройдет благотворительная акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком. Университетская клиника Приволжского медуниверситета приглашает всех желающих пройти бесплатный онкоскрининг слизистой оболочки полости рта.
Осмотр проведут специалисты Института стоматологии ПИМУ. Цель акции — выявление скрытых патологических изменений, которые могут перерасти в предопухолевые состояния или онкологические заболевания.
Диагностика будет проводиться с применением малоинвазивной технологии — аутофлюоресцентной стоматоскопии. Метод позволяет в режиме реального времени выявить потенциально опасные участки слизистой.
Принять участие в акции можно только по предварительной записи по телефону 422-13-40.
Обследование будет проходить 4 февраля с 9:00 до 13:00 по адресу Нижний Новгород, улица Минина, 20а.
Ранее сообщалось, что новый отечественный препарат от рака начали применять в России.
