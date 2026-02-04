Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Известный педагог Клавдия Пацонь скончалась в Нижегородской области

04 февраля 2026 14:43 Общество
Известный педагог Клавдия Пацонь скончалась в Нижегородской области

Фото: Евгений Люлин / VK

В Дзержинске ушла из жизни известный педагог Клавдия Пацонь. О её смерти сообщил председатель областного Заксобрания Евгений Люлин.

По его словам, Клавдия Пацонь была не только талантливым учителем, но и человеком с большим сердцем. Более десяти лет она работала его помощником, оставаясь надёжной опорой и верным соратником.

"Мы познакомились, когда я только собирался в большую политику. Помню, еще работая на "СИБУРе", приехал в детский дом, который возглавляла Клавдия Васильевна. И сразу понял, что именно такой человек нужен мне в команду - искренний, прямой, честный, с большим добрым сердцем", - рассказал Люлин.

Пацонь преподавала в школе при посольстве СССР во Вьетнаме, работала учителем и директором в школах Дзержинска. Везде, где она трудилась, её уважали и любили.

Свою заботу о людях она проявляла и в работе помощника депутата. В приёмную приходили десятки человек с самыми разными проблемами, и каждому Клавдия Васильевна старалась помочь от всей души.

"В моей памяти Клавдия Васильевна останется веселой, заводной, спортивной. Невысокого роста, она лучше всех играла в волейбол! Объединяла людей, заражала своей энергией. А как она умела спорить! Но всегда искренне, от души, ради общего дела. Не было в ней "двойного дна" или двуличия. Светлый, добрый, надежный человек. С такими можно свернуть горы, решить любую задачу", - поделился спикер ЗСНО.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Клавдии Васильевны.

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни ушел из жизни ученый-геолог и профессор ННГАСУ Алексей Коломиец.

Законодательное собрание Некролог
