Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 15:47Прощание с замгубернатора Василием Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января
26 января 2026 15:15Скончалась заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль
26 января 2026 14:38Никитин назвал свинством инцидент с мусоровозом на нижегородской трассе
26 января 2026 14:13Капремонт коллектора на Мещерском бульваре завершат к марту 2026 года
26 января 2026 13:48Часть пассажа Нижегородской ярмарки откроют для всех в 2026 году
26 января 2026 13:36АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело диагностику более 4 тыс. км трубопроводов в 2025 году
26 января 2026 13:13180 нижегородских компаний утратили лицензию на работу с отходами
26 января 2026 13:05"Ростелеком" подключил мобильную связь в 37 нижегородских селах и деревнях
26 января 2026 13:00Более 70 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде в ближайшие дни
26 января 2026 12:40Карантин по лейкозу скота введен в Ардатовском округе
Общество

Скончалась заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль

26 января 2026 15:15 Общество
Скончалась заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль

Фото: соцсети Евгения Люлина

Известная жительница Дзержинска, активная участница общественной жизни и создатель Университета серебряного возраста Вера Гамзюль ушла из жизни. Печальную новость сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своих социальных сетях.

Люлин отметил, что Вера Александровна была образцом энергичности и самоотверженности, посвятив себя развитию и популяризации гражданских инициатив.

Вся ее жизнь была связана с предприятием "Капролактам" и комсомольским движением. Она активно участвовала в школьном самоуправлении, была редактором школьной газеты и основоположником школьного радио. Позже Вера Гамзюль активно включилась в работу совета ветеранов, заняв ведущую роль в формировании культурного облика города.

Но её главным достижением стало основание и активное продвижение Университета серебряного возраста. Образовательное учреждение имело шесть факультетов, активно принимало пожилых людей в Дзержинске, предоставляло курсы, лекции и занятия для старшего поколения. Верой Гамзюль был создан сайт и блог ветеранской организации, выпущен цикл книг и снят ряд документальных фильмов, отражающих историю "Капролактама".

Евгений Люлин подчеркнул неподдельную энергию и энтузиазм Веры Гамзюль, которая отличалась способностью вдохновлять окружающих и вести за собой людей. Её стремление к изменениям и новому стилю работы, отказ от шаблонных подходов сделало её примером для подражания и настоящей легендой в сообществе активистов.

"То, что сделано Верой Александровной, останется навсегда, а созданный ею университет непременно сохранится и будет поддерживаться. Светлая память!", - написал спикер ЗСНО.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Веры Гамзюль.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного педагога РФ Светланы Сейфи в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны Некролог Смертность
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2026 07:24Экс-замгубернатора Василий Козлов скончался на 78-м году жизни
05 января 2026 18:50Ученый-нейрофизиолог ПИМУ Михаил Воловик скончался 67-м году жизни
29 декабря 2025 13:10Ректор ННГУ сообщил о смерти выдающегося ученого Дмитрия Крысько
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных