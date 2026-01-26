Скончалась заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль Общество

Фото: соцсети Евгения Люлина

Известная жительница Дзержинска, активная участница общественной жизни и создатель Университета серебряного возраста Вера Гамзюль ушла из жизни. Печальную новость сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своих социальных сетях.

Люлин отметил, что Вера Александровна была образцом энергичности и самоотверженности, посвятив себя развитию и популяризации гражданских инициатив.

Вся ее жизнь была связана с предприятием "Капролактам" и комсомольским движением. Она активно участвовала в школьном самоуправлении, была редактором школьной газеты и основоположником школьного радио. Позже Вера Гамзюль активно включилась в работу совета ветеранов, заняв ведущую роль в формировании культурного облика города.

Но её главным достижением стало основание и активное продвижение Университета серебряного возраста. Образовательное учреждение имело шесть факультетов, активно принимало пожилых людей в Дзержинске, предоставляло курсы, лекции и занятия для старшего поколения. Верой Гамзюль был создан сайт и блог ветеранской организации, выпущен цикл книг и снят ряд документальных фильмов, отражающих историю "Капролактама".

Евгений Люлин подчеркнул неподдельную энергию и энтузиазм Веры Гамзюль, которая отличалась способностью вдохновлять окружающих и вести за собой людей. Её стремление к изменениям и новому стилю работы, отказ от шаблонных подходов сделало её примером для подражания и настоящей легендой в сообществе активистов.

"То, что сделано Верой Александровной, останется навсегда, а созданный ею университет непременно сохранится и будет поддерживаться. Светлая память!", - написал спикер ЗСНО.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Веры Гамзюль.

