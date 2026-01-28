Тренер по баскетболу Владимир Барышников умер на 63-м году жизни Спорт

Фото: Федерация баскетбола Нижегородской области

Федерация баскетбола Нижегородской области сообщила о смерти тренера Владимира Барышникова из города Павлово. Ему было 62 года.

Владимир Барышников имел звание мастера спорта СССР по баскетболу. Отмечается, что он умел выявить таланты и мотивировать подопечных благодаря глубокой любви к спорту и высочайшей дисциплине.

"Поражавшая своей энергией и увлеченностью игра сделала его великим тренером, внесшим огромный вклад в развитие нижегородского баскетбола," — говорится в сообщении.

Много лет Барышников преподавал в спортивном комплексе "Торпедо" в Павлове, откуда вышло немало известных спортсменов. Друзья и знакомые называют его "замечательным человеком и прекрасным учителем".

"Невосполнимая утрата. Павловский баскетбол осиротел. Вечная память!", - написали пользователи социальной сети на странице павловского ФОКа.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Барышникова.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни умер бывший футболист горьковской "Волги" и экс-тренер сборной России Борис Игнатьев.