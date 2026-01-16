Уголовное дело завели после смерти младенца в Кстове

10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
16 января 2026
Младенец скончался в Кстовской ЦРБ. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщили в региональном СУ СКР. 

Согласно информации, полуторамесячный малыш поступил в стационар в январе 2026 года. Взрослые сказали, что у ребенка ухудшилось состояние. Мальчику была оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось. 

Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. 

Сотрудники СК проводят комплекс действий для установления обстоятельств случившегося, а также проверяют, в каких условиях жил и воспитывался грудничок. 

Ранее сообщалось, что жительница Кстова получила 4 года за убийство новорожденной дочери. 

Теги:
Кстово СК Смертность
