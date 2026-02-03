Бастрыкин затребовал доклад о падении наледи на 12-летнего нижегородца Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад о ходе расследования инцидента, в результате которого в Нижнем Новгороде пострадал 12-летний ребенок.

Напомним, 29 января на улице Челюскинцев в Автозаводском районе с крыши многоквартирного дома сорвалась наледь и упала на мальчика. Он получил травму позвоночника и был госпитализирован.

По версии следствия, несчастный случай стал возможен из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудником управляющей компании.

В региональном Следкоме завели уголовное дело из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Руководитель управления Айрат Ахметшин доложит Бастрыкину о ходе расследования и предпринятых мерах.

Ранее Бастрыкин заинтересовался травмированием нижегородки в результате падение наледи в Выксе.