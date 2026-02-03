Покушение на убийство скандального блогера предотвратили в Нижнем Новгороде Происшествия

Трое жителей Нижегородской области обвиняются в покушении на убийство скандальной бьюти-блогерши.

По версии следствия, в ноябре 2025 года владелица салона красоты решила организовать убийство клиентки, к которой испытывала личную неприязнь. Для совершения преступления предприниматель наняла 25-летнего мужчину. Он получил оплату и информацию о том, где найти жертву.

Воплотить задуманное в жизнь не получилось — убийство предотвратили полицейские, сообщили в СУ СКР по региону.

Нижегородский СК возбудил уголовное дело. Фигурантами по нему проходят трое: заказчица убийства, исполнитель и пособница. Женщины находятся под домашним арестом, а мужчина помещен в СИЗО.

Расследование продолжается. Сотрудники силового ведомства собирают доказательную базу.