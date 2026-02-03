Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Происшествия

Покушение на убийство скандального блогера предотвратили в Нижнем Новгороде

03 февраля 2026 14:04 Происшествия
Покушение на убийство скандального блогера предотвратили в Нижнем Новгороде

Трое жителей Нижегородской области обвиняются в покушении на убийство скандальной бьюти-блогерши. 

По версии следствия, в ноябре 2025 года владелица салона красоты решила организовать убийство клиентки, к которой испытывала личную неприязнь. Для совершения преступления предприниматель наняла 25-летнего мужчину. Он получил оплату и информацию о том, где найти жертву.

Воплотить задуманное в жизнь не получилось — убийство предотвратили полицейские, сообщили в СУ СКР по региону. 

Нижегородский СК возбудил уголовное дело. Фигурантами по нему проходят трое: заказчица убийства, исполнитель и пособница. Женщины находятся под домашним арестом, а мужчина помещен в СИЗО. 

Расследование продолжается. Сотрудники силового ведомства собирают доказательную базу.

