На Нижегородской станции аэрации рухнул купол первичного отстойника: что известно

На Нижегородской станции аэрации обвалился купол первичного отстойника, построенный на первом этапе реконструкции объекта. Инцидент произошел 4 февраля.
По данным АО "ОКО", подрядчик (ФАУ "РосКапСтрой") устраняет нарушение целостности укрытия усреднителя-регулятора. Также специалисты проводят комиссионное обследование конструкций перед необходимыми ремонтными работами.
В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что станция аэрации работает штатно. Пуско-наладка также ведется в графике.
Напомним, что в январе Нижегородская станция аэрации получила новое предупреждение из-за вони.
