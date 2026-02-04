На Нижегородской станции аэрации рухнул купол первичного отстойника: что известно Общество

На Нижегородской станции аэрации обвалился купол первичного отстойника, построенный на первом этапе реконструкции объекта. Инцидент произошел 4 февраля.

По данным АО "ОКО", подрядчик (ФАУ "РосКапСтрой") устраняет нарушение целостности укрытия усреднителя-регулятора. Также специалисты проводят комиссионное обследование конструкций перед необходимыми ремонтными работами.

В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что станция аэрации работает штатно. Пуско-наладка также ведется в графике.

Напомним, что в январе Нижегородская станция аэрации получила новое предупреждение из-за вони.