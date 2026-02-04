На Нижегородской станции аэрации рухнул купол первичного отстойника: что известно

В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
На Нижегородской станции аэрации обвалился купол первичного отстойника, построенный на первом этапе реконструкции объекта. Инцидент произошел 4 февраля. 

По данным АО "ОКО", подрядчик (ФАУ "РосКапСтрой") устраняет нарушение целостности укрытия усреднителя-регулятора. Также специалисты проводят комиссионное обследование конструкций перед необходимыми ремонтными работами. 

В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что станция аэрации работает штатно. Пуско-наладка также ведется в графике. 

Напомним, что в январе Нижегородская станция аэрации получила новое предупреждение из-за вони. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
АО "ОКО" Нижегородская станция аэрации ЧП
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных