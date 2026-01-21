Проект второй очереди реконструкции НСА прошел общественные обсуждения Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершился этап общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду в рамках подготовки ко второй очереди реконструкции Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, обсуждения проходили в заочной форме с 1 по 31 декабря 2025 года и стали важной частью государственной экологической экспертизы проектной документации.

Организаторами обсуждений выступили АО "Объединенный коммунальный оператор" совместно с администрацией города. В течение месяца участники могли направить свои замечания и предложения по проекту. Однако вопросов по проектным решениям в части экологического воздействия не поступило.

Единственные обращения поступили от экологической организации и касались технологии обращения с иловыми осадками, возможности их компостирования и требований к очистке сточных вод. На все вопросы были даны развернутые ответы. В частности, в рамках проекта предусмотрена технология сушки осадка сточных вод до влажности 8-10%. Это позволит сократить массу осадков на 96% и отказаться от компостирования, а также использовать высушенный материал в строительной сфере.

В администрации добавили, что проектные решения по обоим этапам модернизации НСА разработаны с применением наилучших доступных технологий, что обеспечит высокое качество очистки сточных вод после завершения всех работ.

Протокол по итогам общественных обсуждений был подписан 16 января 2026 года и включён в пакет документов для прохождения экологической экспертизы. Завершение экспертизы ожидается в первом полугодии текущего года.

Напомним, реконструкция первой очереди НСА завершилась в декабре 2025 года. На данный момент сооружения введены в технологическую эксплуатацию, продолжаются пусконаладочные работы биологических процессов. Второй этап планируют завершить к 2030 году. На ремонт НСА в ближайшие три года направят 11 млрд рублей.