10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 15:30НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции
16 января 2026 15:1660% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков"
16 января 2026 15:00Нижегородский загородный клуб закрыли из-за возможной угрозы пожара
16 января 2026 14:53Партийный десант "Единой России" проверил качество капитального ремонта Балахнинской ЦРБ
16 января 2026 14:47В Лыскове простились с погибшим на СВО Денисом Елисеевым
16 января 2026 14:35В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:07ЦРТС: нижегородские трамваи ежедневно простаивают из-за машин
16 января 2026 13:48Прощание с анестезиологом НОДКБ Дмитрием Тимофеевым пройдет 17 января
16 января 2026 13:11Карантин ввели из-за вспышки бешенства в лысковской Чернухе
Общество

НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции

16 января 2026 15:30 Общество
НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Объединённый коммунальный оператор (АО "ОКО") завершил технический запуск обновлённой очереди Нижегородской станции аэрации (НСА) и приступил к пуско-наладочным работам биологических процессов. Это стало возможным после завершения первого этапа масштабной реконструкции объекта.

Специализированная подрядная организация разработала и внедрила систему автоматического управления, которая регулирует параметры биологического удаления азота и химического осаждения фосфора. Всё оборудование уже установлено и подключено, сообщили в компании.

По словам генерального директора ООО "АКОРН-ЭКО" Светланы Маскалевой, пуско-наладочные работы — это заключительный этап перед вводом станции в постоянную эксплуатацию.

"На этом этапе важно убедиться, что все системы — от трубопроводов до насосов — работают корректно. Также необходимо подобрать оптимальные параметры очистки, протестировать работу сооружений на реальных сточных водах и обучить персонал. Это своего рода "обкатка" перед выходом на полную мощность", — пояснила она.

Советник генерального директора АО "ОКО" Михаил Лихотников отметил, что развитие биологических процессов в аэротенках требует времени и благоприятных условий. За последний месяц в обновлённой части станции уже удалось вырастить около десяти видов микроорганизмов, необходимых для очистки.

"Микрофлора чувствительна к изменениям в составе сточных вод и температуре. Снег, попадающий в систему, разбавляет воду и снижает её температуру, что тормозит рост бактерий. Для активного размножения нужна температура около 20–25 градусов. Мы рассчитываем, что к лету удастся полностью развить активный ил и перевести реконструированную очередь на полноценную работу", — рассказал Лихотников.

Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов участвует в мониторинге ситуации и анализе влияния погодных условий на процесс формирования активного ила. Он подтвердил, что решение изолировать часть резервуаров было оправданным.

"Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить высокое качество очистки и минимизировать выбросы газов", — подчеркнул эколог.

Напомним, что работы по масштабному обновлению Нижегородской станции аэрации планируют завершить к 2030 году. В 2026 году будет реконструирован 61 объект на территории НСА. На ремонт НСА в ближайшие три года направят 11 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Нижегородская станция аэрации Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
30 ноября 2025 16:25Высокие гости посетили Нижегородскую станцию аэрации: что они там увидели
25 ноября 2025 15:40Нижегородцев избавят от вони летом 2026 года
24 ноября 2025 20:43В АО "ОКО" ответили на обвинения в загрязнении Волги стоками с НСА
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных