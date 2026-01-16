НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции

Фото:
Объединённый коммунальный оператор (АО "ОКО") завершил технический запуск обновлённой очереди Нижегородской станции аэрации (НСА) и приступил к пуско-наладочным работам биологических процессов. Это стало возможным после завершения первого этапа масштабной реконструкции объекта.
Специализированная подрядная организация разработала и внедрила систему автоматического управления, которая регулирует параметры биологического удаления азота и химического осаждения фосфора. Всё оборудование уже установлено и подключено, сообщили в компании.
По словам генерального директора ООО "АКОРН-ЭКО" Светланы Маскалевой, пуско-наладочные работы — это заключительный этап перед вводом станции в постоянную эксплуатацию.
"На этом этапе важно убедиться, что все системы — от трубопроводов до насосов — работают корректно. Также необходимо подобрать оптимальные параметры очистки, протестировать работу сооружений на реальных сточных водах и обучить персонал. Это своего рода "обкатка" перед выходом на полную мощность", — пояснила она.
Советник генерального директора АО "ОКО" Михаил Лихотников отметил, что развитие биологических процессов в аэротенках требует времени и благоприятных условий. За последний месяц в обновлённой части станции уже удалось вырастить около десяти видов микроорганизмов, необходимых для очистки.
"Микрофлора чувствительна к изменениям в составе сточных вод и температуре. Снег, попадающий в систему, разбавляет воду и снижает её температуру, что тормозит рост бактерий. Для активного размножения нужна температура около 20–25 градусов. Мы рассчитываем, что к лету удастся полностью развить активный ил и перевести реконструированную очередь на полноценную работу", — рассказал Лихотников.
Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов участвует в мониторинге ситуации и анализе влияния погодных условий на процесс формирования активного ила. Он подтвердил, что решение изолировать часть резервуаров было оправданным.
"Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить высокое качество очистки и минимизировать выбросы газов", — подчеркнул эколог.
Напомним, что работы по масштабному обновлению Нижегородской станции аэрации планируют завершить к 2030 году. В 2026 году будет реконструирован 61 объект на территории НСА. На ремонт НСА в ближайшие три года направят 11 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+