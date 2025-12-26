Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2030 году

26 декабря 2025 15:45
Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2030 году

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Работы по масштабному обновлению Нижегородской станции аэрации завершатся к 2030 году, сообщает pravda-nn.ru

На 2026 год запланирован второй этап модернизации. В его рамках планируется провести реконструкцию 61 объекта на территории станции.

Среди них — четыре дополнительных первичных отстойника, шесть вторичных отстойников, семь аэротенков, пара резервуаров для осадков на случай аварийных ситуаций, здание для обезвоживания и сушки осадка, а также станция ультрафиолетового обеззараживания.

Финальное завершение всех строительных и технических работ намечено на 2030 год. К этому времени также планируется закупка новых систем для очистки воздуха.

На первом этапе, который уже реализован, обновили пять аэротенков общей площадью 23 тысячи кв. метров — это соответствует примерно трём футбольным полям. Кроме того, реконструировали четыре первичных отстойника, которые после испытаний накрыли крышками из нержавеющей стали. Всего было модернизировано 50 объектов.

Процесс очистки сточных вод на станции организован в несколько последовательных стадий.

Сначала в здании решёток удаляется крупный мусор, затем на песколовках отделяется песок. На следующем этапе — в первичных отстойниках — происходит осаждение взвешенных частиц, а стоки обогащаются органикой, легко поддающейся разложению. Это необходимо для активизации биологических процессов и глубокой очистки от азота и фосфора.

Затем стоки поступают в аэротенки, где специальные микроорганизмы с участием кислорода разрушают органические загрязнения. После этого вода отстаивается во вторичных отстойниках, обеззараживается и сбрасывается обратно в реку. На заключительном этапе осуществляется регулярный контроль качества очищенных стоков.

Летом 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту Владимиру Путину о предварительном одобрении заявки на реализацию второго этапа реконструкции НСА в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие". Сообщалось, что на продолжение ремонта НСА выделят еще 3,8 миллиарда рублей. А в целом в ближайшие три года на реконструкцию объекта планируется направить 11 миллиардов.

