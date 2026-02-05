Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородца посадили на 5 лет за смертельное ДТП

05 февраля 2026 13:12 Происшествия
Нижегородца посадили на 5 лет за смертельное ДТП

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал 42-летнего мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пешехода, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. 

Трагедия произошла в феврале 2025 года. Подсудимый сбил женщину возле дома №12 на улице Чкалова. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось — она скончалась от полученных травм.

Свою вину мужчина признал в полном объеме.

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Также суд лишил его права управлять транспортными средствами сроком на два с половиной года.

Ранее сообщалось, что водитель получил три года за смертельное ДТП с подростком в Городце. 

Теги:
ДТП Канавинский мост Приговор
