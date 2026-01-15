Водитель получил 3 года за смертельное ДТП с подростком в Городце Происшествия

Жителя Городецкого округа признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Смертельное ДТП было совершено 28 мая 2020 года. Мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Golf ехал по трассе "Городец–Зиняки–Кантаурово" с превышением скорости. Во время обгона он не справился с управлением: машину занесло –она съехала в кювет и врезалась в препятствие. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир.

Суд приговорил водителя к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет и девяти месяцев.

Ранее сообщалось, что 19-летний кстовчанин получил шесть лет колонии за смертельное ДТП с подростком.