Водитель получил 3 года за смертельное ДТП с подростком в Городце

Жителя Городецкого округа признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Смертельное ДТП было совершено 28 мая 2020 года. Мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Golf ехал по трассе "Городец–Зиняки–Кантаурово" с превышением скорости. Во время обгона он не справился с управлением: машину занесло –она съехала в кювет и врезалась в препятствие. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир.
Суд приговорил водителя к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет и девяти месяцев.
Ранее сообщалось, что 19-летний кстовчанин получил шесть лет колонии за смертельное ДТП с подростком.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+