10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 января 2026 20:29Житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь
15 января 2026 20:13Водитель получил 3 года за смертельное ДТП с подростком в Городце
15 января 2026 18:15Нижегородский СК рассказал о самых громких преступлениях последних лет
15 января 2026 17:53Суд объединил два уголовных дела Ильи Халтурина
15 января 2026 17:22СК установил связь между покушением на Прилепина и убийством Татарского
15 января 2026 16:47Плотник разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде
15 января 2026 16:28Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях
15 января 2026 15:14Медики пострадали в ДТП со скорой помощью в Павлове
15 января 2026 14:28Нижегородец украл 26 мягких игрушек из игрового автомата и раздал прохожим
15 января 2026 13:52Нижегородского живодера в шинели выписали из психбольницы
Происшествия

Водитель получил 3 года за смертельное ДТП с подростком в Городце

15 января 2026 20:13 Происшествия
Водитель получил 3 года за смертельное ДТП с подростком в Городце

Жителя Городецкого округа признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. 

Смертельное ДТП было совершено 28 мая 2020 года. Мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Golf ехал по трассе "Городец–Зиняки–Кантаурово" с превышением скорости. Во время обгона он не справился с управлением: машину занесло –она съехала в кювет и врезалась в препятствие. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир. 

Суд приговорил водителя к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет и девяти месяцев.

Ранее сообщалось, что 19-летний кстовчанин получил шесть лет колонии за смертельное ДТП с подростком.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Прокуратура Смертность
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 15:10126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала года
14 ноября 2025 11:03Виновника смертельного ДТП на проспекте на Ленина осудят в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных