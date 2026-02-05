Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Наука

Нижегородским ученым озвучили задачи нового министерства

05 февраля 2026 18:50 Наука
Нижегородским ученым озвучили задачи нового министерства

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Более 100 представителей научного сообщества Нижегородской области приняли участие во встрече, посвященной перспективам научно-технологического развития региона. Мероприятие прошло в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

В ходе встречи участникам представили структуру, функционал и ключевые задачи министерства науки и высшего образования Нижегородской области, созданного в начале 2026 года. Также состоялось награждение нижегородцев за вклад в развитие науки и технологий.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что регион исторически является одним из сильнейших интеллектуальных центров страны и опирается на мощные научные школы и компетенции университетов, научных институтов и высокотехнологичных предприятий. При этом, по его словам, современные вызовы требуют новых подходов и большей концентрации усилий.

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 1 января в структуре регионального правительства начало работу профильное министерство науки и высшего образования. Создание нового органа исполнительной власти является вкладом региона в реализацию концепции Десятилетия науки и технологий.

Работа министерства позволит выстроить комплексный подход к интеграции академических разработок в реальную экономику и социальную сферу области, подчеркнул Саносян. 

О направлениях деятельности министерства рассказала зампред правительства, и.о. министра науки и высшего образования Нижегородской области Екатерина Солнцева. По ее словам, ведомство сосредоточится на реализации научного и научно-технологического потенциала региона, в том числе на международном уровне, содействии внедрению разработок в реальный сектор экономики, поддержке вузов и повышении качества высшего образования. В структуре министерства для этого созданы два профильных отдела.

Министерство будет курировать работу Нижегородского научно-образовательного центра, Университета "Неймарк", Княгининского университета, Нижегородского дома ученых, а также Национального центра физики и математики в Сарове.

Солнцева подчеркнула, что появление профильного министерства означает более активное участие правительства во всех процессах научно-технологического развития региона и формирование единой повестки в этой сфере. Особое внимание планируется уделять развитию ИТ-кампуса мирового уровня и Наццентра физики и математики. Продолжит работу и научно-образовательный центр, который способствует привлечению финансирования в научные проекты за счет кооперации с промышленными предприятиями и развитию трансфера технологий.

Также в числе приоритетов региона — создание инжиниринговых центров, центра малотоннажной химии для микроэлектроники, рентгеновского литографа и центра развития промышленной робототехники.

В рамках мероприятия Андрей Саносян и Екатерина Солнцева вручили почетные награды более чем 50 представителям научного сообщества Нижегородской области.

Напомним, период с 2022 по 2031 год объявлен Десятилетием науки и технологий в России указом президента РФ Владимира Путина. Основные задачи инициативы — привлечение молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение ученых в решение ключевых задач развития страны и повышение информированности граждан о достижениях отечественной науки.

