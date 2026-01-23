Глеб Никитин выступил на стратсессии по развитию саровского НЦФМ Наука

В Госкорпорации "Росатом" прошла стратсессия, посвященная развитию Национального центра физики и математики в Нижегородской области. Как сообщили в НЦФМ, работа Центра будет способствовать реализации мероприятий нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии".

В обсуждении перспектив учреждения принял участие нижегородский губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что саровский НЦФМ играет важную роль в формировании научно-технологической и социально-экономической экосистемы региона, а также имеет тесную связь с "Росатомом".

"Мы рассматриваем Центр не только как центр ключевых фундаментальных разработок в области атомных технологий, но и как ядро большой экосистемы, объединяющей науку, образование, промышленность и территориальное развитие", — подчеркнул глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в числе приоритетов Центра — продвижение фундаментальных научных исследований, усиление связей между наукой и образованием, развитие новых направлений и подготовка специалистов для стратегически значимых отраслей.

Напомним, в августе 2025 года Саров с рабочим визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Тогда ему доложили о ходе реализации проектов НЦФМ.