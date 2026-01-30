Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Наука

Ученые НГТУ разработали новую технологию использования старых шин

30 января 2026 12:53 Наука
Ученые НГТУ разработали новую технологию использования старых шин

Российская Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент № 2853871 на разработку ученых Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева (НГТУ) под названием "Применение карбюризатора для науглероживания синтетического чугуна". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Технология разработана сотрудниками НГТУ Игорем Леушиным, Любовью Рябовой и Александром Шиляевым. Суть изобретения заключается в повышении эффективности изготовления синтетического чугуна и одновременном решении проблемы утилизации отработанных автомобильных шин путём их вторичного использования в металлургическом процессе.

Патент описывает способ добавления измельчённых фрагментов автомобильных шин в плавильные печи при производстве чугуна. Размеры используемых кусков шин варьируются от 5 до 50 см, что обеспечивает оптимальное поглощение углерода расплавом и предотвращает излишнее выделение дыма и шлака.

Среди преимуществ новой технологии выделяются экономия материалов, экологическая безопасность и повышенная эффективность. В частности, эксперименты показали, что фрагменты шин обеспечивают большее усвоение углерода при меньшем расходе карбюризатора.

Разработчики считают, что эта технология найдёт широкое применение в отечественном машиностроении, особенно в автомобильной промышленности. Применяя инновационный метод, можно производить высококачественные заготовки для машиностроительных деталей, способствуя развитию отечественного автопрома.

"Новая технология позволяет эффективно решать проблемы экологической безопасности и экономии ресурсов, одновременно улучшая качество литейных производств. Предполагается, что основным заказчиком станут крупные заводы и предприятия, выпускающие изделия из синтетического чугуна", — пояснил доктор технических наук, заведующий кафедрой металлургических технологий и оборудования НГТУ Игорь Леушин.

Ранее сообщалось, что ученые НГТУ запатентовали инновационный инструмент для лечения ранений.

Изобретения Наука НГТУ
