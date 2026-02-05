Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Происшествия

Тело 25-летнего мужчины нашли в нижегородском общежитии

05 февраля 2026 19:19 Происшествия
Тело 25-летнего мужчины нашли в нижегородском общежитии

Тело 25-летнего упаковщика обнаружили в общежитии на территории ООО "Сильва" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Трагический инцидент произошел вечером 3 февраля 2026 года. Молодого парня без признаков жизни обнаружили примерно в половине шестого вечера. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть работника.

Инспекция труда в Нижегородской области устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудника ЧОП обнаружили мертвым в комнате отдыха охраняемого объекта. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных