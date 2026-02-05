Тело 25-летнего мужчины нашли в нижегородском общежитии

Тело 25-летнего упаковщика обнаружили в общежитии на территории ООО "Сильва" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба региональной Гострудинспекции.
Трагический инцидент произошел вечером 3 февраля 2026 года. Молодого парня без признаков жизни обнаружили примерно в половине шестого вечера. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть работника.
Инспекция труда в Нижегородской области устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, начато расследование.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудника ЧОП обнаружили мертвым в комнате отдыха охраняемого объекта.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+