Тело 25-летнего мужчины нашли в нижегородском общежитии Происшествия

Тело 25-летнего упаковщика обнаружили в общежитии на территории ООО "Сильва" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Трагический инцидент произошел вечером 3 февраля 2026 года. Молодого парня без признаков жизни обнаружили примерно в половине шестого вечера. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть работника.

Инспекция труда в Нижегородской области устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, начато расследование.

