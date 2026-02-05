Сотрудника ЧОПа нашли мертвым на нижегородском предприятии

Сотрудника частного охранного предприятия обнаружили мертвым в Нижнем Новгороде, сообщили в Гострудинспекции по региону.
Согласно данным надзорного ведомства, 56-летнего замначальника смены охраны объекта ООО ЧОП "Траст-Твердь" нашли без признаков жизни в комнате отдыха охраняемого предприятия в Московском районе. Это произошло утром 1 февраля.
Очевидцы вызвали скорую. Медики приехали и констатировали смерть работника.
Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося. Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что Роструд заинтересовался смертью водителя Центра социальной помощи семье и детям в Кулебаках. Мужчина упал замертво во время очистки машины от снега.
