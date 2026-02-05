В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Происшествия

Сотрудника ЧОПа нашли мертвым на нижегородском предприятии

05 февраля 2026 09:17 Происшествия
Сотрудника ЧОПа нашли мертвым на нижегородском предприятии

Сотрудника частного охранного предприятия обнаружили мертвым в Нижнем Новгороде, сообщили в Гострудинспекции по региону. 

Согласно данным надзорного ведомства, 56-летнего замначальника смены охраны объекта ООО ЧОП "Траст-Твердь" нашли без признаков жизни в комнате отдыха охраняемого предприятия в Московском районе. Это произошло утром 1 февраля. 

Очевидцы вызвали скорую. Медики приехали и констатировали смерть работника. 

Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося. Проводится расследование. 

Ранее сообщалось, что Роструд заинтересовался смертью водителя Центра социальной помощи семье и детям в Кулебаках. Мужчина упал замертво во время очистки машины от снега. 

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Смертность
