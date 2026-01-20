Прокуратура конфисковала квартиру и Audi у нижегородского инспектора ГИБДД Происшествия

Сотрудник ГИБДД из Нижнего Новгорода лишился квартиры и автомобиля после проверки, проведённой прокуратурой. Основанием для конфискации стали подозрительные сделки и невозможность подтвердить легальность происхождения средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, в рамках антикоррупционного контроля были проанализированы доходы и расходы сотрудников городского управления ГИБДД.

В ходе проверки выяснилось, что один из работников ведомства совершал крупные финансовые операции, сумма которых значительно превышала его официальный доход. Кроме того, он не предоставил достоверные сведения о своём имуществе и источниках финансирования.

Прокуратура установила, что квартира и автомобиль Audi Q7, оформленный на близкого родственника, не могли быть куплены на законные доходы. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском о конфискации имущества в пользу государства.

Сормовский райсуд удовлетворил требования прокурора. В результате у ГАИшника изъяли квартиру, а автомобиль Audi, зарегистрированный на его родственника, обратили в доход государства.

