Последние новости рубрики Происшествия
20 января 2026 10:54Саровчанин получил штраф в 350 тысяч рублей за донат экстремистам
20 января 2026 10:42Прокуратура конфисковала квартиру и Audi у нижегородского инспектора ГИБДД
20 января 2026 09:50Экс-начальника парашютной службы в Нижнем Новгороде осудили за мошенничество
19 января 2026 20:19Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с просьбой перезвонить
19 января 2026 19:29Сотрудника ИК-20 в Нижегородской области арестовали за взятки
19 января 2026 18:50Гибель слесаря в Нижнем Новгороде обернулась уголовным делом
19 января 2026 17:29Слесарь погиб от удара стремянки на нижегородском заводе "Сокол"
19 января 2026 17:12Щербак уволился из "Атомстройэкспорта", став фигурантом уголовного дела
19 января 2026 16:00Троих нижегородцев осудят за хищение 2,5 млн рублей у РЖД
19 января 2026 14:56Стройку в Павловском районе приостановили из-за нарушения миграционных правил
Происшествия

Прокуратура конфисковала квартиру и Audi у нижегородского инспектора ГИБДД

20 января 2026 10:42 Происшествия
Прокуратура конфисковала квартиру и Audi у нижегородского инспектора ГИБДД

Сотрудник ГИБДД из Нижнего Новгорода лишился квартиры и автомобиля после проверки, проведённой прокуратурой. Основанием для конфискации стали подозрительные сделки и невозможность подтвердить легальность происхождения средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, в рамках антикоррупционного контроля были проанализированы доходы и расходы сотрудников городского управления ГИБДД.

В ходе проверки выяснилось, что один из работников ведомства совершал крупные финансовые операции, сумма которых значительно превышала его официальный доход. Кроме того, он не предоставил достоверные сведения о своём имуществе и источниках финансирования.

Прокуратура установила, что квартира и автомобиль Audi Q7, оформленный на близкого родственника, не могли быть куплены на законные доходы. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском о конфискации имущества в пользу государства.

Сормовский райсуд удовлетворил требования прокурора. В результате у ГАИшника изъяли квартиру, а автомобиль Audi, зарегистрированный на его родственника, обратили в доход государства.

Напомним, экс-полицейского из Лыскова обяжут вернуть 2,5 млн рублей за покупку BMW. 

Теги:
ГИБДД Прокуратура Суд
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных